Открытое горение на складе боеприпасов в Белгородской области ликвидировано

Открытое горение на складе боеприпасов вблизи села Старая Нелидовка в Белгородской области ликвидировано. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Жители Белгорода в ночь на 27 апреля проснулись от нескольких хлопков. Послышались, по меньшей мере, четыре взрыва. Позднее стало известно, что загорелся склад боеприпасов. Ни жилые постройки, ни мирные жители не пострадали.

В 06:33 губернатор сообщил, что открытое горение ликвидировано. Начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов подтвердил, что жертв нет.

Ранее приграничная Белгородская область не единожды обстреливалась с украинской стороны. Утром 26 апреля под артобстрел попали села Головчино и Журавлевка. Были повреждены дома и хозяйственные постройки, есть жертвы среди населения.