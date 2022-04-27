Губернатор Белгородской области сообщил о звуках, похожих на взрывы

Звуки, похожие на взрывы, раздались ночью в Белгороде, их происхождение неизвестно. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, около 3:35 по местному времени раздались громкие звуки, похожие на взрыв.

«Дежурные службы области и города пока не нашли причину звука», — написал Гладков.

В конце сообщения губернатор добавил, что пока писал сообщение, раздались еще три взрыва.

Позднее стало известно, что причиной хлопков стал пожар на складе боеприпасов в городе, экстренные службы ликвидировали горение.

Ранее «желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлили до 11 мая.

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