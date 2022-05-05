«Азовсталь» на грани. Что происходит на заводе и почему его узников пытаются менять на еду

Боевики с «Азовстали» перестали выпускать мирных жителей. Теперь за 15 человек они требуют тонну продуктов и медикаментов. Причем те, кому удалось покинуть подвалы завода, говорят, что не знали о гуманитарных коридорах, а засевшие на предприятии националисты больше не подчиняются украинским властям, зато ждут помощи от США и Великобритании.

Неравный обмен

Россия и силы НМ ЛНР и ДНР открыли гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения с «Азовстали» — российская сторона останавливает любые боевые действия с 08:00 по 18:00 5, 6 и 7 мая, чтобы рабочий персонал, женщины и дети могли выйти с территории предприятия как в сторону Украины, так и в сторону Российской Федерации.

Однако засевшие в подвалах «Азовстали» националисты выдвинули новые требования. Они отказались выпускать мирных жителей просто так. Теперь за 15 человек они хотят получить тонну продуктов и медикаментов.

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов назвал такое требование националистов верхом цинизма.

«Они пытаются манипулировать самым тонким понятием — мирными жителями, которых они хотят менять. У нас что, мирные жители — это товар? Или мы должны за медикаменты и еду покупать этих мирных жителей?» — сказал он.

По мнению Михайлова, Россия не согласится на подобные условия, так как с террористами не принято вести переговоры. Единственный приемлемый для России вариант в таких обстоятельствах, уверен эксперт, полная и безоговорочная капитуляция «азовцев»*.

«Я считаю, что после такого ультиматума ни один боевик с территории „Азовстали“ живым выйти не должен. Потому что они еще раз доказали, что используют людей не только как живой щит, но и как товар, как неодушевленный продукт, который они могут поменять на жратву, бинты и спирт», — подчеркнул он.

Свидетельства освобожденных

Освобожденные с территории завода «Азовсталь» мирные жители рассказали РИА «Новости», что боевики держали их в заложниках, а об эвакуации и гуманитарных коридорах, открытых Россией, ничего не говорили. Эту информацию, по мнению собеседника агентства, намеренно скрывали от гражданского населения.

Выбирали тех, кого выпустят с завода, по словам освобожденных, случайным образом. По словам одного из спасшихся, в месте, откуда их выводили, осталось еще порядка 15 мирных жителей. Перед тем как выпустить людей, боевики якобы обыскивали их и проверяли телефоны, чтобы наружу не попали кадры с обстановкой в подземелье и лицами националистов.

«Многие нацисты открыто подчеркивали, что „пока мы здесь — и вы будете здесь, под нами“», — рассказал собеседник РИА «Новости».

На «Азовстали», по свидетельствам освобожденных, заканчиваются запасы продовольствия и воды. Националисты якобы не рассчитывали на то, что им придется кормить такое количество заложников, так что скоро им самим будет нечего есть — отсюда и требование обмена гражданских на продукты и медикаменты.

«Уже неделю очень мало нам давали, один раз в сутки. <…> А за день до нашего выхода один военный у них сказал, что они поменяют нас на еду. „Килограмм на килограмм“, как он сказал. Наверное, они оставшихся будут держать с собой до самого конца», — рассказала одна из освобожденных женщин РИА «Новости».

Ранее освобожденная с «Азовстали» женщина рассказала, что ВСУ устраивали постановочную эвакуацию мирных жителей. Якобы боевики выводили людей на улицу, снимали это на камеру, а потом загоняли обратно.

Другая спасенная с предприятия украинка рассказывала, что националисты угрожали расстрелом тем, кто попытается покинуть территорию завода.

Кто остается в подвалах «Азовстали»?

По словам бывших пленных, «азовцы»* не подчиняются киевской власти. Они якобы ждут помощи от США и Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению боевиков, находится слишком далеко и даже при желании не мог бы ничего решить.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко, назначенный киевскими властями, заявлял, что 4 мая связь с заблокированными на «Азовстали» боевиками прервалась. По словам чиновника, сейчас у него нет представления, что происходит в подвалах предприятия.

По данным представителя штаба операции по освобождению «Азовстали», на предприятии находятся порядка 200 мирных жителей, в числе которых женщины, дети и старики.

Также, по данным РИА «Новости», на «Азовстали» могут оставаться иностранные инструкторы и наемники. Об этом изданию сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Одна из эвакуированных мирных жительниц рассказывала, что националисты говорили о генерале из числа наемников, который якобы находится в Мариуполе и держит связь с Владимиром Зеленским. Глава Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также сообщал, что на «Азовстали» якобы находится генерал канадских Вооруженных сил.

* Националистический батальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.