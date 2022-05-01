Украинские военные заявляли местным жителям, которые находились на территории завода «Азовсталь», что в Мариуполе находится генерал из числа наемников, который якобы на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказала одна из эвакуированных с комбината местных жительниц. Она работает на этом заводе.

«Украинские военные приходили и говорили, что у нас где-то там в городе сидит какой-то генерал, его назначили, он вроде бы как из числа наемников, и он лично на связи с Зеленским. Ну, может быть, и Зеленский отдавал эти приказы, я не знаю», — сообщила женщина в комментарии РИА «Новости».

Сегодня находившиеся на заводе «Азовсталь» мирные жители смогли покинуть территорию по гуманитарным коридорам, которые обеспечили российские военные и Народная милиция ДНР.

По данным Минобороны РФ, с территории завода вывели 80 мужчин, женщин и детей. Эвакуацию провели по инициативе президента России Владимира Путина.

Эвакуированных доставили в село Безыменное Приазовского района ДНР, где расположен пункт приема беженцев. Людей, которые захотели выехать на территории, подконтрольные властям Украины, передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.