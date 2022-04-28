На территории завода «Азовсталь» может находиться генерал Вооруженных сил Канады. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, группировка боевиков, которые продолжают оставаться на территории «Азовстали», пытается найти место для прорыва. Для этого они сейчас прощупывают ситуацию, сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что на Украине националистов, забаррикадировавшихся на «Азовстали», считают чуть ли не святыми и считают, что им надо выдать броню, оружие и пустить туда, куда они хотят.

«Однако на самом деле эти боевики — убийцы. Убийц выпускать нельзя, а там только убийцы. Их нужно обязательно судить, и чтоб весь мир увидел, что это нелюди», — подчеркнул Басурин.

Ранее о том, что на территории «Азовстали» находится много иностранных наемников, заявляли в Минобороны РФ. Российские войска неоднократно предлагали всем находящимся на заводе добровольно сложить оружие.

В МИД РФ выразили мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удобно использовать «Азовсталь» в качестве козыря в рукаве. Но, по мнению представителя министерства Марии Захаровой, Зеленский должен при этом понимать, что он не сможет разыгрывать эту карту вечно.