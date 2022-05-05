Освобожденные с «Азовстали» пленники рассказали, чьей помощи ждут боевики

Националисты, которые скрываются на «Азовстали» в Мариуполе, не подчиняются президенту Украины Владимиру Зеленскому, рассказали РИА «Новости» освобожденные из комбината люди.

Мирные жители пересказали содержание разговоров боевиков. Оказалось, они не подчиняются украинской власти, а действуют по своему усмотрению. Бойцы нацбатальонов говорили, что Владимир Зеленский находится далеко и даже при желании не может ничего решать.

«Одна надежда у них на американцев или англичан», — передал очевидец.

Кроме того, на «Азовстали» скоро закончатся запасы еды. На комбинат заранее завезли сухпайки, консервы, воду и снаряды. Но националисты не рассчитывали удерживать такое количество мирных жителей, которых тоже надо кормить. В результате им уже почти нечего есть.

Ранее военные рассказали журналистам, что на заводе могут находиться еще 200 человек и очередной гумкоридор будет открыт 5, 6 и 7 мая. Освобожденные с «Азовстали» люди признались, что не знали о возможности эвакуироваться.