Агония «Азова»

Тактика украинского нацистского батальона «Азов»* проста — они спасают себя, прикрываясь мирными людьми. Сейчас для них это последняя надежда. Об этом «360» заявил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко. Далее — его речь.

Украинские боевики боятся фильтрации

Националистами из «Азова»* руководит не Киев, они сами по себе. Тот факт, что они продолжают сидеть в подземельях, — раздражающий фактор для кадыровского спецназа. Ведь все основные события происходят в другом месте, ребята могли бы участвовать в боевых действиях, а так они сидят, прижатые к этому заводу, и ждут, когда «азовцы»* будут сдаваться. Вопрос с «Азовсталью» уже решен: месяц еще или две недели, но в конце концов они все равно выйдут, им деваться некуда.

На прошлой неделе украинская сторона говорила, что они прислали каких-то своих переговорщиков, чтобы они с «азовцами»* поговорили и те вышли, отпустили мирных жителей. Однако какие бы переговорщики ни были и откуда бы они ни приехали, там ведь условия довольно жесткие: люди должны выйти без оружия, сдаться и пройти фильтрацию. Для «азовцев»* это неприемлемо, ведь на их совести много преступлений.

Переговоры ведь уже были на разных уровнях — пытались придумать, как вывести боевиков. Вытащить их кораблями через порт не получилось: не подошел этот сухогруз, не пустили. Пытались вытащить вертолетами — тоже не получилось: вертолеты были сбиты. Поэтому все эти переговоры не стоят выеденного яйца.

Условия не меняются: все должны сдаться, выйти без оружия и пройти фильтрацию. Или отпустите всех мирных людей, а сами сидите сколько хотите. Тем более что там уже проблемы с водой, с питанием. Тяжелой техники уже не осталось, снарядов нет — они не отвечают ни из гаубиц, ни из минометов, только стрелковый бой, и то снайперский, не более того. Это не что иное, как агония «азовцев»*.

Мирное население ничего не значит для ВСУ

Точное количество мирных жителей на «Азовстали» неизвестно. Те, кто вышел, считают, что там порядка 150 человек. Однако они могли не знать, кто находится в другой части катакомб, и на самом деле под землей может быть больше людей. Они нужны «азовцам»* только для прикрытия. Это живой щит, они везде прикрываются мирными жителями.

Какое-то минимальное количество заложников они будут держать на всякий случай, кого-то оставят до последнего умирать без еды и воды. Националистам наплевать, им нужно создать впечатление, что у них там много мирных жителей. Их именно для этого выпускают частично, чтобы все говорили о том, что на «Азовстали» остались люди.

Все уже давно знают, что коридоры есть, мирных жителей не выпускают украинские боевики. Даже ООН это знает: генеральный секретарь Антониу Гутерриш не зря же приезжал — ему Путин все объяснил. Инцидент в Буче не получил серьезного распространения, потому что все видят, что там подвох. Обстрел Краматорска тоже ни к чему не привел, потому что все понимают, что это сделала не российская армия.

Почти полтора миллиона украинцев ушли на территорию Донецкой Народной Республики и в Россию, еще пять с половиной миллионов ушли в другие страны. Армия Украины не бьется за свое мирное население, оно для них ничего не значит, это уже показала практика. Все понимают, что мирное население всего лишь фактор задержки уничтожения украинской армии.

Российское оружие приближает победу

На Донбасской дуге идет постепенное уничтожение подразделений ВСУ. Поэтому на Украине идут массовые призывы новобранцев. Их перемалывает российская артиллерия и авиация. Как только группировка «Азов»* будет уничтожена, а остатки сдадутся в плен, можно будет сказать, что 60% украинской армии перестало существовать. Будет сдаваться Харьков, Одесса и Николаев. Дальше останутся только Киев и Львов.

То есть, по сути, это ключевой бой, потому что дальше уже степи, в которых воевать ВСУ просто не сможет: там открытые территории, спрятаться негде. Российское оружие более совершенно, и мы неспешно наносим удары, продвигаясь без штурмовой атаки, чтобы сохранить жизни своих бойцов. Территория, как шагреневая кожа, уменьшается. Сколько они продержатся? Может, неделю-две, может быть, месяц, но не более, как говорят специалисты.

* «Азов», «азовцы» — запрещенное в России украинское вооруженное националистическое формирование.