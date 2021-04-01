Бытовой газ в виде плит, колонок или котлов отопления есть в сотнях тысяч российских домов и квартир, газификация страны при этом продолжается. Но, несмотря на распространенность газовых приборов, нередко люди пренебрегают правилами безопасности. Такая халатность, к сожалению, приводит к человеческим смертям. Чтобы избежать печальных последствий, нужно помнить об основах эксплуатации газовых приборов.

Уровень газификации в России составляет 71%. А к 2030 году газифицировать собираются уже более 82% страны. Несмотря на то, что газ подведен к сотням тысяч домов, квартир и хозяйств, несчастные случаи из-за неверного обращения с оборудованием или несоблюдения техники безопасности нередки.

Воздух — залог безопасности

Самое главное для безопасного использования газового оборудования — это исправность приточно-вытяжной вентиляции, то есть наличие естественной циркуляции воздуха, отметил инженер сервисной службы Эдуард Милованов.

«В помещение обязательно должен поступать воздух: либо через вентиляционную решетку в двери, либо через клапан на улицу. Вытяжная же вентиляция — это когда под естественной разницей давления на уровне квартиры и крыши ставится вентиляционная шахта, через которую постоянно высасывается воздух», — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что критически важно не путать вытяжку, располагающуюся над плитой и вытягивающую запахи кухни из помещения, с приточно-вытяжной вентиляцией. Каналы первой вытяжки ни в коем случае не должны закрывать отверстие приточно-вытяжной — для этих устройств должна быть отдельная шахта.

Даже в случае утечки газа, по словам Милованова, исправная приточно-вытяжная вентиляция минимизирует риск взрыва, так как для него концентрация газа в помещении должна составлять порядка 20%. В таком случае запах газа заметят не только в самой квартире, но и за ее пределами, уверен эксперт.

Контроль и обслуживание

Категорически нельзя и самостоятельно ремонтировать газовое оборудование, перемещать его или осуществлять несогласованную перепланировку газифицированной квартиры. Любое вмешательство человека, не специализирующегося на ремонте или проверке исправности таких приборов, может привести к трагичным последствиям.

В Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) добавили, что зачастую сложность заключается в том, что договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудование должны заключать сами собственники. Нередко бывает, что на этот критически важный пункт — регулярный контроль исправности приборов — люди предпочитают закрывать глаза.

Главное, что нужно, чтобы безопасно сосуществовать с газовым оборудованием, это договор на годовое техническое обслуживание Эдуард Милованов.

Процедура заключения договора не так сложна: нужно лишь обратиться в компанию с лицензией на обслуживание газового оборудования от МЧС, объяснил Милованов. Реестр подобных организаций можно найти на сайте ГЖИ.

«В многоквартирных домах обследования должна выполнять организация жилищного хозяйства, раз в год или раз в три года. Но практически никто и никогда ничего не проверяет, то есть это существует только на бумаге», — добавил эксперт.

Сейчас ведомство хочет исправить ситуацию и проводит переучет компаний, занимающихся обслуживанием газового оборудования в Подмосковье. Для этого жителям предлагают пройти опрос о том, как они оценивают работу своих поставщиков услуг.

Перепланировка без проблем

При перепланировках наибольшую опасность также представляет нарушение работы вентиляции помещений, уверен Эдуард Милованов. Для перепланировки в газифицированной квартире нужно сначала вызвать специалистов из ГЖИ для согласования изменений.

«По регламенту в многоквартирных домах с отопительным газовым оборудованием раз в год должен приходить вентиляционщик и замерять приточно-вытяжную вентиляцию. Если вы выполняете перепланировку, нужно вызвать мастера, инженера по вентиляции, он проведет обследование и выпишет акт о том, что все в порядке», — добавил Милованов.

В «Мособлгазе» напомнили, что крайне важно соблюдать процедуру регистрации и согласования перепланировки.

Для этого нужно обратиться в орган местного самоуправления, чтобы одобрить изменения, а затем предоставить документы:

заявление о переустройстве или перепланировке;

подтверждение права собственности на помещение;

проект перепланировки;

технический паспорт помещения;

письменные согласия членов семьи и жильцов.

При проведении перепланировок нельзя самовольно изменять схемы внутридомового газового оборудования, подключаться к газопроводу и перемещать газовые приборы, равно как и изменять схему вентиляции. Все это может подвергнуть жизнь и здоровье всех жильцов дома серьезной опасности. Для внесения подобных изменений нужно обращаться в «Мособлгаз» или другую ответственную организацию.

Специалисты также напомнили, что газовое оборудование нельзя переносить или устанавливать в местах сна и отдыха, а также в ванной комнате. Главная опасность подобных перепланировок заключается в том, что становится легче отравиться угарным газом.

Милованов объяснил, что для того, чтобы сгорел один кубометр газа, нужно как минимум десять кубометров свежего воздуха. Если в помещении нет правильной вентиляции, задохнуться от угарного газа очень легко.

«Если нет приточной вентиляции из основного помещения квартиры, то газовая колонка полностью выжигает воздух из помещения, а дальше угарный газ начинает поступать в пространство ванной. Ты лежишь в ванне, весь воздух сожгли, вентиляция не работает, не вытягивает, потому что вакуум получается, так что человек может просто уснуть, там ведь нет никакого запаха», — заключил он.

Внешние риски

Проблемы с газом могут возникать не только из-за неправильной эксплуатации. Например, жителям домов с подведенным газом или с переносным газовым оборудованием нужно особенно внимательно следить за погодными условиями.

Наименьшей проблемой являются грозы. По словам Милованова, в такую погоду могут пострадать дома с газовым отопительным оборудованием с электрическими платами управления. В грозу дома могут просто остаться без тепла, если скачки напряжения сожгут платы или, например, оборвут линию.

Куда серьезнее стоит отнестись к перепадам температур. При дожде и мокром снеге, за которыми следуют заморозки, на дымоходах легко может образоваться наледь, а вслед за ней и закупорки. Это чревато тем, что продукты горения газа не будут покидать жилые помещения.

Совсем недавно из-за такой проблемы погиб бывший министр сельского хозяйства Александр Назарчук. Именно для предотвращения подобных ситуаций необходимо постоянно проверять тягу вентиляции, ведь для отравления достаточно всего нескольких минут в загазованном помещении.

Если во время проверки обнаруживается, что через вентиляционный канал тяги нет, нужно срочно отключить все газовое оборудование, перекрыть вентили и сообщить о проблеме в службу спасения по телефону 104 или 112. Специалисты должны будут прочистить дымоход и проверить исправность вентиляционной системы.