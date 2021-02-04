Семеро детей отравились угарным газом в Ингушетии

Пострадавшие отравились газом вечером 3 февраля. Сначала поступило сообщение про трех детей в возрасте от четырех до шести лет. А в ночь на 4 февраля стало известно о пострадавших в другой квартире, в которой находились четверо детей в возрасте от года до шести лет.

Все пациенты находятся в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, в обоих случаях причина отравления — плохая вентиляция тяги дымоходов в квартире и подъезде, написала «Газета.ru».

Прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство Ингушетии. Ее организовал прокурор республики Андрей Васильченко. Предстоит установить все обстоятельства и причины ЧП, проверить соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

Ранее житель Ноябрьска погиб от отравления угарным газом при пожаре в местном общежитии. Он умер еще до начала возгорания.