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    04 февраля 2021, 11:19

    Семеро детей отравились угарным газом в Ингушетии

    Алена Макаренко

    Семеро детей и двое взрослых попали в больницу после отравления угарным газом в двух квартирах многоквартирного дома по улице Московской в Назрани. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
    Семеро детей отравились угарным газом в Ингушетии

    Пострадавшие отравились газом вечером 3 февраля. Сначала поступило сообщение про трех детей в возрасте от четырех до шести лет. А в ночь на 4 февраля стало известно о пострадавших в другой квартире, в которой находились четверо детей в возрасте от года до шести лет.

    Все пациенты находятся в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, в обоих случаях причина отравления — плохая вентиляция тяги дымоходов в квартире и подъезде, написала «Газета.ru».

    Прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство Ингушетии. Ее организовал прокурор республики Андрей Васильченко. Предстоит установить все обстоятельства и причины ЧП, проверить соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

    Ранее житель Ноябрьска погиб от отравления угарным газом при пожаре в местном общежитии. Он умер еще до начала возгорания.