Взрыв газа в доме в Химках привел к жертвам и расселению. Хроника

Утром 19 марта в жилой девятиэтажке в Химках произошел взрыв. В результате погибли три человека, несколько квартир повреждено. Губернатор Андрей Воробьев приехал на место взрыва и пообещал, что всем пострадавшим окажут финансовую помощь. Ремонт дома и квартир проведут в ближайшее время за счет бюджета. «360» следил за ходом событий в прямом эфире.

13:48 Старший по домурассказал РИА «Новости», что проверка газового оборудования в здании проходила планово. В последний раз в январе.

13:29 В Химкинскую ЦПБ был госпитализирован один пострадавший, сейчас его вертолетом перевозят в Подольск.

13:25 Губернатор пообщался с семьей, у которой разрушена квартира.

Случилась такая трагедия. Сожалею. Если нужна какая-то поддержка, вы, конечно, можете на нее рассчитывать. Восстанавливать будем максимально быстро и качественно. За это отвечать будет мой заместитель Андрей Воробьев.

13:23 Губернатор Андрей Воробьев направляется к гимназии в Химках, где находятся жители пострадавшего дома.

13:21 Воробьев: «Причиной занимаются правоохранительные органы, и я не буду забегать вперед. Но очень похоже, очевидно, что это взрыв бытового газа. К сожалению, это происходит по разным причинам. Более профессионально и подробно ответят технические и правоохранительные органы, они сейчас разбираются».

Андрей Воробьев общается с жителями Химок возле дома, где произошел взрыв. Источник фото: телеканал «360»

Все, что случилось, мы ликвидируем с гарантией безопасности Андрей Воробьев.

13:18 «Разбор завалов практически закончен. Трое погибших, семь пострадавших. Пострадавшим оказывается помощь. Что касается выплат, они будут сделаны», — заявил Воробьев.

13:15 Жители с шестого по девятый этаж дома не смогут жить в своих квартирах в течение двух-трех недель.

13:14 Воробьев распорядился максимально быстро сделать ремонт пострадавших квартир. Ремонт может занять около двух недель.

13:13 У МЧС нет повода считать, что под завалами остались люди.

13:08 «Я дал команду по поводу компенсации семьям погибших и пострадавших. Понятно, что никакие деньги этого не компенсируют. Вместе с тем такое решение будет выполнено в ближайшее время», — заявил глава региона.

13:05 Губернатор Андрей Воробьев прибыл на место взрыва дома в Химках. Он уже поручил оказать всю необходимую помощь.

Источник фото: телеканал «360»

«Судя по всему, взрыв бытового газа. К сожалению, иногда это случается. Я прошу МЧС доложить ситуацию, чтобы скоординировать наши действия», — сказал губернатор на совещании в оперативном штабе МЧС.

13:05 Зампрокурора Московской области Сергей Рокитянский: «Будет дана правовая оценкам действиям ответственных лиц. В том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечивания газового оборудования. Прокуратурой области взято на контроль соблюдения жилищных прав лиц, проживающих в этом доме».

12:59 На место происшествия выехал мобильный диагностический комплекс «Струна» МЧС России для обследования здания.

Первый, второй и третий подъезды — пока визуально нарушения конструктива нет. В течение 20 минут приедет специализированная лаборатория, которая проверит ситуацию. Отдельно отключено будет электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение по четвертому подъезду, и, в принципе, можно будет вернуть жителей в первый, второй и третий подъезды Евгений Хромушин.

12:47 По словам Хромушина, предварительная версия ЧП — взрыв внутриквартирного газового оборудования. Информация уточняется.

12:43 По предварительным данным, после проведенной проверки утечек газа в доме нет.

12:42 Жильцам пострадавшего дома предоставят бесплатное проживание в гостиницах, если это потребуется, заявил Хромушин.

12:41 По его словам, решение по поводу возвращения людей из первых трех подъездов в квартиры будет принято в ближайшее время. Вопрос о пострадавшем четвертом подъезде будет решаться более продолжительное время.

12:40 «Разрушены четыре квартиры. Две серьезно, остальные получили косметические повреждения», — добавил Хромушин.

12:38 «Разрушены несколько межквартирных перекрытий и два межэтажных перекрытия. Будем принимать решение о восстановлении дома, ремонта квартир», — заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

12:30 Открыто уголовное дело о небезопасных услугах.

12:20 Стало известно, что 14 жителей этого дома разместят в гостинице. Для них уже подготовлены номера.

12:19 На месте находятсявосемь бригад территориального центра медицины катастроф, 13 бригад скорой медицинской помощи. Кроме того, задействована санитарная авиация.

12:17 «По предварительной информации, в результате происшествия в Химках погибли три человека, еще четверо пострадали. Пострадавшие госпитализируются в медицинские организации Московской области для оказания необходимой медпомощи», — заявили в региональном Минздраве.

12:13 Еще одного ребенка достали из-под завалов. Количество жертв увеличилось до трех человек. Об этом сообщило РИА «Новости».

12:12 Пункт временного размещения открыли в гимназии №16. Она находится по адресу: улица Зеленая, дом 22.

Главное к 12:10:

▪️погибли два человека: мужчина и трехлетний ребенок;

▪️пострадали тоже двое: у женщины перелом ноги, а у 12-летнего мальчика травма головы;

▪️предварительная причина — взрыв бытового газа;

▪️разрушенными оказались перекрытия между восьмым и девятым этажами;

▪️от газа отключили 36 квартир;

▪️сейчас пожар, который начался после взрыва, потушен;

▪️прокуратура начала проверку;

▪️губернатор Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь жильцам и разобраться в причинах взрыва.

12:06 По предварительной информации, в одной из квартир взорвалась плита.

12:03 Сотрудники «ХимСпаса» разворачивают палатку для пожарных, чтобы обеспечить их горячим питанием.

11:59 В ГУ МЧС по региону уточнили, что первая информация о ЧП поступила в 10:24. «Произошло обрушение межэтажных перекрытий между восьмым и девятым этажами, нарушение кирпичных балконных ограждений», — добавили в ведомстве.

11:55 На место взрыва приехал мэр Химок Дмитрий Волошин.

11:50 По данным Telegram-канала Mash, погибшему ребенку было три года. Второй погибший — мужчина, который жил этажом ниже.

11:46 Официальный комментария Минэнерго Подмосковья: «В городе Химки, [по адресу] улица Зеленая, дом 16, квартира 137, произошел взрыв в жилом доме. На место выехала бригада АО „Мособлгаз“ для выяснения причины взрыва».

11:45 На место также выехал зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.

11:44 Губернатор Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь жильцам пострадавшего дома в Химках, а также разобраться в причинах произошедшего взрыва.

11:42 Открытое горение ликвидировано.

11:41 Второго ребенка извлекли из-под завалов. Он без сознания, сообщило РИА «Новости». В МЧС «360» сообщили, что ребенок погиб.

11:40 Известно, что у мальчика травма головы, а у женщины травма ноги.

Штаб МЧС на месте взрыва. Источник фото: телеканал «360»

11:36 Пострадали четыре человека. Среди них двое детей. Всех госпитализировали.

11:34 После взрыва в Химках 36 квартир отключили от газа, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго региона.

11:32 Предварительной причиной ЧП МЧС назвало взрыв газа.

11:29 Ликвидацией последствийпожара заняты 57 человек и 15 единиц техники.

11:26 Площадь обрушений между этажами 25 квадратных метров.

11:25 Что известно о доме, где все произошло: он девятиэтажный, в нем четыре подъезда, газифицирован.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

11:17 Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил заместителя правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного МЧС Сергея Полетыкина в Химки, чтобы разобраться в причинах взрыва.

11:15 Из-под завалов вытащили ребенка. Площадь обрушения между этажами 25 квадратных метров.

11:12 Известно об одном погибшем.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

11:00 По данным источника «360», взрыв прогремел в девятиэтажном доме на улице Зеленая.

10:55 На место отправились пожарные.

10:50 МЧС сообщило о ЧП в Химках. В одном из жилых зданий произошли взрыв и пожар.