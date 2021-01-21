Россиян напугали рейдами по квартирам. Почему нужно согласовывать перепланировку?

Россиянам пригрозили проверками жилых помещений на наличие незаконной перепланировки. Однако в ответственной инспекции успокоили: массовых рейдов не будет. Но любые изменения все же стоит согласовывать. Угроза затопления, трещин в стенах и потолке и даже обрушения прежде всего относится к самим жильцам.

В СМИ появилась информация о том, что Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) начала рейды по проверке квартир на наличие нарушений при перепланировке. В рамках закона такими можно считать не только снос или изменение несущих стен, но и снятую в дверь в кухне с газовой плитой или присоединенный к квартире балкон.

Нарушения

Как объяснил «360» руководитель отдела судебной практики Московской коллегии адвокатов «Арбат», ведущий юрист Юрий Нетреба, перепланировкой, из-за которой действительно стоит беспокоиться, можно считать то, что будет угрожать несущим конструкциям и жизни и здоровью граждан, жителям иных квартир. Остальные «дефекты» обычно не приводят к серьезным последствиям — ни в быту, ни в общении с представителями жилищной инспекции.

По словам юристов, наиболее частыми и серьезными нарушениями при проведении перепланировки являются работы, затрагивающие несущие стены. Однако технический директор строительной компании Иван объяснил «360», что на снос несущих стен обычно никто не идет — ни строители, ни жильцы, так как это несет серьезный риск для жизни.

Также, по словам Юрия Нетребы, серьезными нарушениями считаются заложенные или демонтированные короба вентиляции — такое действие приведет к тому, что стояк вентиляции перестанет работать у всех квартир ниже.

Также может вызвать большие вопросы установка несогласованных дополнительных перегородок, например, если из одной комнаты делают несколько. В этом случае на пол возлагается дополнительная нагрузка, на которую здание может быть не рассчитано. У соседей могут пойти трещины по потолку, в некоторых случаях он может даже провалиться, не выдержав груза.

Не менее серьезным является перенос коммуникаций, например, когда собственники смещают санузел. В этом случае могут произойти нарушения гидроизоляции. По словам Нетребы, уже через полгода после такого переноса вполне можно ожидать того, что соседи пожалуются на затопление.

Штраф за самоуправство

Штрафы за использование жилых помещений не по назначению, например за перенос санузла, для физических лиц составляют от тысячи до полутора тысяч рублей, объяснил «360» юрист и руководитель юридической компании «Богатов Групп» Сергей Богатов. За перепланировку — от двух до двух с половиной тысяч. Главная финансовая угроза в таких делах — обязательство устранить нарушение, например, вернуть несущую стену или санузел на место.

Менее существенные и не несущие опасности для окружающих перепланировки обычно не влекут за собой серьезных последствий. Обычно представители жилищной инспекции, если им удалось выявить такие нарушения, сначала предлагают привести квартиру в соответствие с исходным техническим паспортом, а не бросаются выписывать штрафы.

Однако советник Мосжилинспекции по СВАО Ольга Скоркина рассказала РЕН ТВ о том, что бывают и выдающиеся случаи. После того, как собственник, в квартире которого были замечены грубые нарушения — двусторонние повреждения несущей стены, — отказался от общения, против него подали иск в суд. Служба просит обязать владельца опасной квартиры выставить ее на торги. Богатов объяснил «360», что такая ситуация — крайность, а не рядовой случай.

Выставить квартиру на торги могут, если перепланировки и нарушения такие, что никак иначе, кроме как избавиться от собственника, нельзя сохранить дом. Но это единичные случаи Сергей Богатов юрист, руководитель юридической компании «Богатов Групп».

В большинстве же случаев чиновники предупреждают о нарушении и требуют внести несогласованные изменения в квартире в Единый государственный реестр недвижимости. Конечно, только в том случае, если такие изменения не нарушают правил и не представляют опасности.

В Мосжилинспекции заявили, что никаких массовых проверок перепланировки в столице не проводят. Саму идею подобных рейдов назвали выдумкой.

«Невозможно провести какой-то рейд, поскольку мы не обладаем полномочиями для проникновения в квартиру», — объяснили в службе.

Юрий Нетреба подтвердил: без веского основания права проникать в квартиру нет даже у судебных приставов. А те граждане, которые провели незаконную перепланировку, по собственной воле вряд ли пустят проверяющих.

«Должны быть признаки того, что перепланировка угрожает другим гражданам. Пока этого нет, даже пристав не имеет права взломать дверь. <…> Нужно набрать массовые нарушения, по которым правоохранительными органами были приняты решения. То есть это длительный сбор доказательств, не думаю, что ГЖИ это осилит», — уверен юрист.

Причина не нарушать?

Нетреба настоятельно советует все же согласовывать перепланировку с контролирующими инстанциями. В конце концов это отвечает интересам всех жителей здания. Прежде всего, потому что это может отразиться на безопасности всех жильцов, в том числе и нарушителей.

Перед любыми перепланировками необходимо первоначально проводить строительную экспертизу, а потом провести согласование о перепланировке, зарегистрировать это соответствующим образом Юрий Нетреба ведущий юрист, руководитель отдела судебной практики Московской коллегии адвокатов «Арбат».

Тогда риски неприятных сюрпризов в виде треснувших стен и потолков, затоплений и прочего будут существенно ниже. В качестве примера Нетребко привел установку джакузи: избыточный вес изделия может не быть предусмотрен конструкцией дома. И если можно допустить, что одно нарушение останется незамеченным, то несколько могут привести к трагичным последствиям.

Есть в своевременном согласовании и регистрации изменений планировки квартиры и практическая польза, уверен эксперт. По его словам, при продаже, приватизации или оформлении жилья в собственность без визита инспектора ГЖИ не обойтись. При этом если он выявит нарушения, их придется либо регистрировать, либо устранять.

И то и другое требует денежных вложений, но пошлина за регистрацию, вероятно, будет меньше расходов на новую перепланировку. Юрист добавил, что на самом деле механизм регистрации и согласования перепланировок работает, но только в случае необходимости самим жильцам. А потому государству стоило бы дать людям мотивацию не прибегать к нарушениям.

«Стоит придумывать дополнительные меры, чтобы человек был заинтересован в том, чтобы обращаться и регистрировать изменения», — заключил Нетреба.