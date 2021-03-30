Взрыв газа в девятиэтажке Зеленодольска. Главное

В Татарстане произошел взрыв в девятиэтажке. Обрушились семь квартир кирпичного дома в Зеленодольске, его жителей эвакуировали. Пока известно об одном погибшем. На месте происшествия уже работают следователи. Версий произошедшего несколько.

После случившегося СК РФ по Республике Татарстан возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«В вечернее время 29 марта в одном из многоквартирных домов по улице Ленина <…> произошел хлопок газа. В результате произошло частичное обрушение нескольких квартир», — отметили следователи.

Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают точное число жертв и пострадавших. Пока что речь идет о четырех получивших различные травмы, добавил ТАСС. Ранее сообщалось о трех доставленных в больницу.

В СК рассматривают разные версии причин ЧП. В качестве основной ведомство назвало утечку бытового газа.

На месте работают следователи и криминалисты. Для выяснения всех обстоятельств дела назначат необходимые экспертизы, опросят свидетелей и проведут другие необходимые следственные действия.

Пострадавшие квартиры, уточнили в МЧС России, обследуют сотрудники ведомства. Предварительно установлено, что несущие конструкции девятиэтажки повреждений не получили. Продолжаются работы по разбору завалов, их ведут 62 человека и 26 единиц техники.

На месте происшествия создали оперативный штаб. Жителей дома направили в пункт временного размещения. Всего из дома вывели 99 человек.

В администрации главы города Михаила Афанасьева сообщили, что сейчас на месте работают все экстренные службы, в том числе на место выехал сам глава района.