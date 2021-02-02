Смерть в доме с замерзшим дымоходом. Как жил и погиб экс-министр Александр Назарчук

Ушел из жизни Александр Назарчук — бывший министр сельского хозяйства России и экс-спикер регионального парламента. Следователи подозревают, что он задохнулся в собственном доме, и уже завели уголовное дело. В родном крае Назарчука высоко ценили и описывали как человека, не боявшегося противостоять людям с властью.

81-летнего мужчину нашли накануне вечером в его загородном доме в поселке Солнечный Первомайского района. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» — по основной версии СК, Александр Назарчук отравился угарным газом в своем доме из-за дымохода, который замерз.

Следователи работали на месте всю ночь. Однако признаков отравления не найдено, как и следов насильственной смерти.

Последнее слово в этом вопросе скажет судебно-медицинская экспертиза. Представитель Следственного управления СКР по региону отметил, что причина смерти в таком возрасте может быть любой.

Путь в министерство

Александр Назарчук родился и вырос на Алтае, там же в сельхозинституте получил специальность ученого-агронома. После вуза поработал инспектором — организатором производственного колхозного управления, главным агрономом, директором совхозов родного Романовского района. В середине 70-х начал делать партийную карьеру: председатель Романовского райисполкома, первый секретарь Романовского райкома КПСС, первый секретарь Шипуновского райкома КПСС.

С 1990 года Назарчук — народный депутат РСФСР, откуда плавно перешел в депутаты Государственной думы первого созыва от Аграрной партии России. С октября 1994-го по январь 1996 года — министр сельского хозяйства и продовольствия России.

По словам бывшего губернатора Алтайского края Александра Сурикова, именно тогда в новой России начали поддерживать сельское хозяйство. Министр Назарчук проявлял жесткость в решениях и контроле за их исполнением. Бывший политик также отметил, что характер у Александра Григорьевича был требовательный, но справедливый.

«Из подворотни лаять не буду»

В 1996 году Назарчук сменил министерский пост на пост председателя Алтайского краевого Совета народных депутатов, ныне Алтайского краевого законодательного собрания. В 2000-х аграрий был политическим оппонентом губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова.

Александр Назарчук не боялся спорить с губернаторами, на равных общался и с Борисом Ельциным. «Из подворотни лаять не буду, но свое мнение имею», — говорил он о себе.

В 2007 году попытался уйти в отставку, но депутаты ее не приняли. После выборов 2008 года Назарчук не был избран в состав депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания и сложил полномочия в связи с избранием нового депутатского корпуса.

Пенсия на собственном участке

Председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко вспоминал Назарчука как человека с огромным количеством идей и высоким чувством патриотизма по отношению не только к своему краю, а к развитию аграрного сектора всей страны. Если Назарчук принимал решение, то выполняться оно должно было неукоснительно. При этом политик был открытым в общении, любил встречаться с людьми.

В 2019 году Александру Назарчуку присвоили звание «Почетный гражданин Алтайского края».

Экс-министр сельского хозяйства РФ в последние годы жизни любил работать на приусадебном участке. Разбил там сад, выращивал огурцы и помидоры. Незадолго до смерти Александра Григорьевича местные журналисты сняли о нем небольшой фильм.

Церемония прощания с экс-министром сельского хозяйства РФ Александром Назарчуком пройдет 3 февраля. Похоронят политика рядом с женой на Власихинском кладбище в Барнауле.