План газификации на 2021 год в Подмосковье выполнят раньше срока

В Московской области в этом году по плану газифицируют 51 населенный пункт. «Мособлгаз» планирует завершить работы раньше срока. Компания проводит голубое топливо в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Об этом рассказали в пресс-службе организации.

«Несмотря на морозную зиму, поддерживаем высокий темп строительных работ. В этом году в населенные пункты газ придет раньше планового срока на один-два месяца, что позволит жителям быстрее перейти на природный газ, сделает их жизнь комфортнее и сэкономит средства семейного бюджета. Это приоритетная задача, поставленная перед нами, и мы ее безусловно выполним», — отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Все населенные пункты, в которые в этом году придет газ, можно найти на интерактивной карте программы газификации.

Для включения своего населенного пункта в программу, нужно обратиться в Министерство энергетики региона с заявлением и документом, который подтверждает количество постоянно зарегистрированных граждан (от 30 человек).