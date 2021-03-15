Шестеро детей отравились угарным газом в Кабардино-Балкарии

Шестеро детей отравились угарным газом в пригороде Нальчика. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы Кабардино-Балкарии. Региональный Минздрав заявил, что три ребенка находятся в реанимации.

«В воскресенье в поселке Белая Речка в пригороде Нальчика угарным газом отравились шестеро детей в возрасте от нескольких месяцев до семи лет», — уточнил собеседник агентства.

Представители регионального Минздрава рассказали, что трое детей сейчас в реанимации из-за отправления угарным газом. Это пятимесячный ребенок и дети четырех и пяти лет. Утром врачи заявили, что в их состоянии прослеживается положительная динамика.

По предварительным данным, пострадавшие надышались продуктами горения из-за неправильно смонтированного дымохода. В нем отсутствовала тяга. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Об этом сообщил Пятый канал.