Жительницу Владимирской области осудят за гибель дочери

Во Владимирской области перед судом предстанет местная жительница, которую обвинили в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В мае 2019 года в Лакинске погибла девочка, принимая ванну с работающим газовым водонагревателем. Она скончалась из-за отравления угарным газом. Оказалось, что ее мать установила колонку с нарушениями. Отмечается, что безопасность оборудования никто не проверял. Женщину ждет скамья подсудимых.