Дети отравились газом в частном доме на Кубани

В одном из частных домов в станице Переясловская на Кубани пять детей отравились газом. ЧП произошло из-за неисправности оборудования. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«В станице Переясловская, улица Ростовская, в частном домовладении в результате неисправности газового оборудования произошло отравление угарным газом пятерых детей. Пострадавшие госпитализированы в ЦРБ Брюховецкого района», — рассказали в ведомстве.

Дети попали в больницу вечером 30 марта. Происшествием занялись следователи. Сейчас они проводят проверку.

«По имеющейся оперативной информации, накануне отец семейства установил в доме газовый котел. Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Отравившиеся дети находятся в удовлетворительном состоянии.

15 марта в поселке Белая Речка в пригороде Нальчика угарным газом отравились шесть детей в возрасте от нескольких месяцев до семи лет. Трех из них положили в реанимацию.