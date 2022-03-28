Жертвы пыток националистов и скорое освобождение Мариуполя. Итоги 33-го дня спецоперации

Российские военные нашли в подвалах домов Мариуполя трупы мирных жителей со следами пыток украинских националистов. На телах обнаружили шрамы от вырезанных свастик. Делегация от России прибыла в Стамбул для очных переговоров с представителям Украины. Борьба за Мариуполь вошла в финальную стадию. По оценке главы ДНР Дениса Пушилина город освободят уже в ближайшее время.

Трупы в подвалах

Подвалы многоквартирных домов Мариуполя украинские боевики использовали в качестве камер пыток мирных жителей. В помещениях обнаружили тела со следами вырезанных неонацистских символов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что местные жители подтвердили, что националисты, зная, что в подвалах укрывались женщины и дети, намеренно забрасывали помещения гранатами.

Генерал-полковник подчеркнул, что есть жертвы и среди мирных жителей Харькова. Боевики устроили стрельбу из гранатометов по очередям около пунктов выдачи продовольствия и питьевой воды. От рук националистов погибли три человека, более 10 получили ранения.

Сербский политик Воислав Шешель заявил, что после окончания специальной операции всех боевиков националистических батальонов нужно отдать в военный суд за совершенные ими зверства.

Последние бои за Мариуполь

Бойцы ДНР взяли под полный контроль окраины Мариуполя. Столкновения с украинскими войсками и боевиками продолжаются в центре города. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что российские военные вывели из освобожденной части города 11 жителей с ранениями разной степени тяжести. Среди пострадавших есть ребенок.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что военные приступили к зачистке центральных улиц Мариуполя от националистов. По его словам, большая группа боевиков скрылась на территории завода «Азовсталь», где выстроила мощные укрепления. По оценке Пушилина, уже в ближайшее время город перейдет под контроль ДНР.

Его слова подтвердил прибывший в Мариуполь глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что до полного освобождения города от бандеровского подполья осталось немного. Кадыров уточнил, что военные проверяют все дома на присутствие боевиков. Продвижение идет здание за зданием.

Переговорщики прибыли в Стамбул

Переговоры делегаций России и Украины начнутся в Стамбуле в 10:30 по московскому времени в ближайший вторник, 29 марта. Встреча займет два дня и пройдет во дворце Долмабахче. Сегодня российская делегация уже прибыла в Турцию. Прилет украинцев ожидается завтра.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что шансы на качественный результат по итогам очной двухдневной встречи с представителями Киева есть.

Он отметил, что российской делегации нужно не идти на поводу украинцев, которые имеют хорошую практику по затягиванию принятия решения. В качестве примера министр привел Минские договоренности, по реализации которых Киев не сделал ни одного шага.

Потери ВСУ

За минувшие сутки российские военные применили крылатые ракеты «Калибр» для уничтожения двух крупных складов боеприпасов украинской армии. В районе Мариуполя подразделения вооруженных сил России сбили вертолет Ми-8, предназначенный для срочной эвакуации членов националистического батальона «Азов»*.

В общей сложности за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация России поразила 41 военный объект Украины. ВСУ лишились двух установок реактивной системы залпового огня, одной станции радиоэлектронной борьбы, двух полевых склада боеприпасов, 24 опорных пунктов и района сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной операции российские военные уничтожили 123 самолета и 74 вертолета, более трех тысяч беспилотников, 1721 бронированную машину, в числе которых танки, 172 реактивных системы залпового огня, 721 орудие полевой артиллерии и миномет.



*«Азов» — запрещенное в России вооруженное объединение