Названы время и место нового раунда переговоров России и Украины в Турции

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле должен пройти во вторник, 29 марта. Начало встречи — в 10:30 по московскому времени.

Время озвучили в канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, написал ТАСС. Ожидается, что переговоры будут двухдневными и пройдут во дворце Долмабахче.

Члены российской делегации уже прибыли в Турцию, сообщило РИА «Новости». Самолет приземлился в аэропорту Ататюрка в 16:00.

Ранее стороны провели три очных раунда переговоров. Они прошли в Белоруссии. Помимо этого, они провели консультации в формате видеоконференции.

По мнению возглавляющего делегацию РФ Владимира Мединского, украинская делегация специально затягивает переговоры, поэтому сторонам не удается достичь серьезного прогресса. Он также обращал внимание, что работа делегаций не ограничивается официальной частью, то есть постоянная работа идет на уровне группы специалистов по различным вопросам.