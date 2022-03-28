ВС России сбили вертолет, который направлялся за командирами «Азова»
Минобороны: ВС РФ сбили у Мариуполя направлявшийся за командирами «Азова» вертолет Ми-8
Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем, в районе Мариуполя. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, воздушное судно направлялось для экстренной эвакуации командиров запрещенного в России нацбатальона «Азов»*.
Помимо Ми-8, подразделения ВС РФ сбили один украинский беспилотник в районе населенного пункта Чернобаевка. В общей сложности за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация России поразила 41 военный объект Украины. ВСУ лишились двух установок реактивной системы залпового огня, одной станции радиоэлектронной борьбы, двух полевых склада боеприпасов, 24 опорных пунктов и района сосредоточения украинской боевой техники.
В общей сложности с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 123 самолета и 74 вертолета, 309 БПЛА, 1721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки РСЗО, 721 орудие полевой артиллерии и миномет. Также были уничтожены 1568 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
* Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.