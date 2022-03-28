ВС России сбили вертолет, который направлялся за командирами «Азова»

Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем, в районе Мариуполя. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, воздушное судно направлялось для экстренной эвакуации командиров запрещенного в России нацбатальона «Азов»*.

Помимо Ми-8, подразделения ВС РФ сбили один украинский беспилотник в районе населенного пункта Чернобаевка. В общей сложности за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация России поразила 41 военный объект Украины. ВСУ лишились двух установок реактивной системы залпового огня, одной станции радиоэлектронной борьбы, двух полевых склада боеприпасов, 24 опорных пунктов и района сосредоточения украинской боевой техники.

В общей сложности с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 123 самолета и 74 вертолета, 309 БПЛА, 1721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки РСЗО, 721 орудие полевой артиллерии и миномет. Также были уничтожены 1568 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

* Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.