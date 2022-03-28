СЦКК ДНР сообщило о ранении ребенка из Мариуполя

Выведенные из освобожденной части Мариуполя российскими войсками 11 мирных жителей получили ранения разной тяжести, среди них есть ребенок 2007 года рождения. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) ДНР.

«Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в СЦКК ДНР.

Накануне стало известно о ранении 34 мирных жителей Мариуполя при обстрелах со стороны ВСУ.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщал, что чеченские подразделения шаг за шагом освобождают Мариуполь от националистов. Он отметил, что российская сторона гуманно относится к телам поверженных противников и старается предать их земле.