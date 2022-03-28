Военного суда для украинских националистов за пытки россиян потребовали в Сербии

Боевиков националистических батальонов, которые принимали участие в пытках пленных российских солдат, необходимо привлечь к военному суду. Там же можно разобрать все случаи издевательств со стороны украинских боевиков над жителями Донбасса. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил руководитель Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

Он отметил, что ненависть, которую украинские боевики испытывают, — это очередное свидетельство того, что власти Украины проводят нацистскую политику. Подпитывали эти идеи американцы и англичане, которые на протяжении восьми лет обучали и вооружали боевиков, отмечая правильность их идей.

«Привезли с запада страны самых опасных нацистов, а также иностранцев, чтобы истреблять русских, проводить гонения, ликвидировать всякого, кто мыслит иначе и верен своей матери — России. Эти промывание мозгов, проверки на каждом шагу, подозрения и инсинуации, пытки, убийства достигли такого масштаба, что их можно сравнить только с нацистскими преступниками Второй мировой войны», — добавил Шешель.

Политик подчеркнул, что проникшая в мозг нацистская идеология ослепила боевиков. Они даже не представляли, что могли стать такими же жертвами биологического оружия, которое разрабатывалось на их территории.

«Нацизм не видит перед собой ничего, кроме объекта ненависти — людей, которые не разделяют его идеологию», — подчеркнул Шешель.

Политик отметил, что сразу после завершения военной операции России нужно сформировать военный суд, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к пыткам пленных солдат и простых жителей Донбасса, которые страдали на протяжении восьми лет.

Видео с пытками захваченных в плен на Украине российских солдат разошлись по социальным сетям в минувшее воскресенье, 27 марта. Действия украинских националистов, стрелявших в ноги избитым и раненым, уже назвали военным преступлением.