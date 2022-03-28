Кадыров сообщил о скором освобождении Мариуполя от нацистов

До полного освобождения Мариуполя от националистических формирований осталось немного времени. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«До полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго», — написал чеченский лидер.

Кадыров сообщил, что российские военные действуют оперативно, жестко и решительно.

«Каждая многоэтажка прочесывается вплоть до крыши. Военнослужащие освобождают Мариуполь от нацистских бандформирований дом за домом», — добавил он.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что бойцы Донецкой Народной Республики взяли под полный контроль окраины Мариуполя.

Спасшаяся из Мариуполя гражданка США Александра Краснова рассказала, что бойцы ВСУ занимали детские сады и школы и вели обстрел жилых кварталов.