В Житомирской области в результате ударов высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» уничтожены крупные склады с боеприпасами. Они находились в населенных пунктах Ушомир и Веселовка.

В Минобороны РФ уточнили, что склады снабжали группировку украинских войск в пригороде Киева.

Российская авиация и средства ПВО в течение дня сбили еще три самолета ВСУ — два Су-24 к западу от населенного пункта Коростень и один Су-25 — над Дружковкой в Донецкой области. В районе Мариуполя сбит украинский вертолет Ми-8, недалеко от Чернобаевки — беспилотник.

За сутки оперативно-тактическая авиация РФ поразила 41 военный объект Украины.

На прошлой неделе «Калибры» ударили по еще одному складу ВСУ в Житомирской области. Залп с малого ракетного корабля Черноморского флота лишил противника вооружения и военной техники.