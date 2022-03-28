Басурин заявил о взятии под контроль окраин Мариуполя

Бойцы Донецкой Народной Республики взяли под полный контроль окраины Мариуполя. Столкновения с украинскими войсками продолжаются в центре города. Об этом в эфире Первого канала заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он подчеркнул, что вооруженные подразделения ДНР проводят зачистку в контролируемых районах.

«В Мариуполе ситуация очень сложная. Окраины Мариуполя полностью под нашим контролем, в центральной части еще идут бои», — заявил Басурин.

Он добавил, что отступающие украинские боевики заложили на местах большое количество мин. Бойцы ДНР проводят дополнительную проверку.

Об использовании украинскими националистами бомб в качестве заграждений на минувшей неделе сообщил корреспондент РИА «Новости». Он отметил, что в качестве снаряда использовали даже морскую мину, установленную между двумя многоэтажными домами. Детонация такого снаряда могла привести к разрушению зданий.