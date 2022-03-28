Пушилин заявил о скором переходе Мариуполя под контроль ДНР

Соединения Народной милиции Донецкой Народной Республики приступили к зачистке центральных улиц Мариуполя от украинских боевиков. Об этом в эфире Первого канала заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что украинские националисты скрылись на заводе «Азовсталь», где возвели серьезные укрепления.

«Наши ребята, думаю, в самое ближайшее время ситуацию поправят, и мы тогда сможем сказать, что город полностью под нашим контролем», — заявил Пушилин.

О скором освобождении Мариуполя от украинских националистических объединений ранее заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что российские военные действуют жестко и решительно, просматривая все многоэтажные дома, где скрываются боевики.