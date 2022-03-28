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    28 марта 2022, 17:50

    Пушилин заявил о скором переходе Мариуполя под контроль ДНР

    Глава ДНР Пушилин: в Мариуполе идет зачистка центра от украинских боевиков

    Александр Иванов

    Соединения Народной милиции Донецкой Народной Республики приступили к зачистке центральных улиц Мариуполя от украинских боевиков. Об этом в эфире Первого канала заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин заявил о скором переходе Мариуполя под контроль ДНР

    Он отметил, что украинские националисты скрылись на заводе «Азовсталь», где возвели серьезные укрепления.

    «Наши ребята, думаю, в самое ближайшее время ситуацию поправят, и мы тогда сможем сказать, что город полностью под нашим контролем», — заявил Пушилин.

    О скором освобождении Мариуполя от украинских националистических объединений ранее заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что российские военные действуют жестко и решительно, просматривая все многоэтажные дома, где скрываются боевики.