В Госдуме решили притормозить с введением QR-кодов для общественного транспорта: опыт Татарстана и других регионов показал, что россияне не готовы к таким ограничениям. К тому же новый штамм «омикрон» вынуждает взять тай-аут на время проверки действия на него вакцины.

QR-коды для транспорта подождут

Законопроект о введении системы QR-кодов для общественного транспорта будет снят с рассмотрения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил слова президента Владимира Путина о недопустимости опрометчивых решений, касающихся введения системы QR-кодов на транспорте и требования действовать очень аккуратно и взвешенно.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в середине ноября и предполагали ввести с 1 февраля до 1 июня 2022 года. По словам Володина, решение снять его с рассмотрения стало результатом диалога Госдумы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан.

В то же время Минтранс России принял решение о дальнейшей проработке отдельных положений законопроекта о QR-кодах. В ведомстве заявили, что они сделали это после совещаний с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями, сообщил РБК.

Вакцинация в России необходима

Профессор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с «360» отметил, что любые меры, которые примет государство для того, чтобы стимулировать вакцинацию, будут полезны. Если же этого не будет, прививки как средство для борьбы с пандемией будут использоваться слабо.

Если вводится QR-код для общественного транспорта, значит, люди, чтобы куда-то поехать, сделают прививку. А так они прививку не сделают, вот и вся разница Анатолий Альтштейн профессор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.

По словам вирусолога, в западно-европейских странах заболеваемость на высоком уровне, идет даже нарастание, люди болеют, но они не умирают, потому что привиты. Вирус пробивает защиту, вызывает заболевание, однако у них менее 1,5% летальных случаев, в России же умерли почти 3,5%, это огромная разница.

«У нас за полгода 170 тысяч человек умерли, а в этих странах, пусть они и меньше России, — 15–18 тысяч. Да, в следующем году мы можем полностью победить пандемию. Но для этого нужно, чтобы люди прививались и соблюдали принятые санитарно-эпидемиологические нормы», — сказал Анатолий Альтштейн.

Он уточнил, что год назад было трудно делать точные прогнозы: нужно было понять, как будет производиться вакцина, как люди встретят эти прививки, как пойдет прививочная кампания. Сейчас уже ясно, что вакцины доступны и можно остановить эпидемию. Однако для этого нужно эти вакцины применить.

Отмена QR-кодов лишь тайм-аут

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «360», что причиной новой вспышки заболевания может стать новый штамм коронавируса. QR-коды для транспорта — это, по сути, метод регулирования социальных контактов. Изменение или отказ от этой системы приведет к тому, что штамм будет распространяться достаточно быстро.

«Думаю, что причины отказа — неопределенность с этим штаммом „омикрон“. От него, по сути, не защищают ни прививки, ни иммунная защита тех, кто переболел. Давить на граждан и вводить QR-коды в этой ситуации не совсем целесообразно. Думаю, наши руководящие органы взяли тайм-аут для того, чтобы посмотреть, подумать и понаблюдать ситуацию», — предположил Владимир Болибок.

По мнению иммунолога, привитые люди могут распространять штамм «омикрон», так же как и те, кто не прошел вакцинацию. Другое дело, что непривитые будут болеть тяжело, а вакцинированные легко перенесут ковид.

Россияне против QR-кодов

Региональные попытки ввести QR-коды для транспорта были приняты россиянами очень неоднозначно. В Казани запрет на проезд без сертификата о вакцинации привел к транспортному коллапсу. Кондукторы высадили около 800 непривитых жителей города, множество людей не смогли добраться на работу, а местные таксисты резко подняли цены.

Было несколько случаев нападения на контролеров. В одном из городских автобусов пассажир без QR-кода ударил кондуктора, а после распылил перцовый баллончик ей в лицо. Агрессивного мужчину удалось найти — он отправился за решетку на пять суток и заплатил две тысячи рублей штрафа за хулиганство.

Впрочем, многие были недовольны требованием предъявлять QR-коды и на входе в торговые центры. Возмущенные непривитые жители Бурятии, Красноярске и Сызрани устроили настоящий штурм, чтобы пробиться внутрь ТЦ.

«Омикрон» атакуют вакцинами РФ

«Омикрон»-штамм впервые выявили в ЮАР в конце ноябре. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что новый штамм может быть более устойчив к действию существующих вакцин, но сам по себе является менее опасным, чем «дельта». По последним данным, штамм «омикрон» выявили в 63 странах мира.

Вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления в Госдуме сообщила, что «омикрон» был обнаружен у 16 россиян, вернувшихся в страну из ЮАР. Все инфицированные находятся под наблюдением медиков, а российские ученые в ближайшие две недели оценят эффективность отечественных вакцин против «омикрона».

Во всем мире отмечают феноменальную скорость распространения «омикрона». Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид сообщил, что число заболевших удваивается каждые два-три дня. По прогнозам врачей, к новому году в Великобритании может быть уже более миллиона больных, инфицированных этой версией вируса. Первый случай смерти от «омикрона» был зафиксирован 15 декабря.