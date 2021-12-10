«Вектор» рассказал о распространении «омикрона» в России

Уже четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» зафиксировали в России от разных туристов. Об этом сообщили в центре «Вектор», написало РИА «Новости».

«Сегодня уже четыре независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре „Вектор“ отсеквенировано», — заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что пациентов с «омикроном» все так же двое, исследованием занимались два разных института.

В России уже заявили, что изменят рекомендации по лечению ковида после выявления первых случаев «омикрона».

«Омикрон»-штамм впервые обнаружили у людей, живущих на юге Африки, в ноябре 2021 года. Позже этот вариант стал распространяться и по другим странам. В течение месяца «омикрон» стал доминирующим в ЮАР среди других вариантов коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Южно-Африканской Республики Джо Паахла, передал ТАСС.

Недавно специальными рейсами из ЮАР в Россию вернулись граждане РФ. Сразу по прилету их доставили в обсерватор, где они должны пробыть 14 дней.