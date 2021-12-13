Скорость распространения «омикрона» назвали феноменальной

Скорость распространения «омикрона» можно назвать феноменальной. В Лондоне именно этим штаммом поражены примерно 40% заболевших ковидом, сообщил глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид.

«Такого мы прежде не видели. [Число заболевших] удваивается каждые два-три дня», — сказал Джавид в ходе интервью на телеканале Sky News, предположив новую большую волну заражений.

Ранее Джавид выступал с заявлением о том, что количество инфицированных именно этой версией вируса в Великобритании к Новому году может перейти за миллион.

В России количество зараженных штаммом «омикрон» остается сравнительно небольшим. Вице-премьер Татьяна Голикова 13 декабря заявила, что такой разновидностью вируса успели заразиться 16 человек. Все они прибыли из Южно-Африканской Республики.

ВОЗ ранее предупреждала о том, что новый штамм может быть более устойчив к действию существующих вакцин, но сам по себе является менее опасным, чем «дельта». «Омикрон» продолжают изучать. Данные о его предположительно быстром распространении также озвучивали специалисты ВОЗ.