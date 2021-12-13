«Неофициально переболевших» узаконят. Главное о новых правилах получения QR-кодов в России

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о новых правилах получения сертификата и QR-кода, а также уточнила, как быть тем россиянам, которые имеют медотвод от прививки. Вице-премьер привела статистику заболеваний ковидом и заявила, что России удалось перешагнуть 50-процентный порог коллективного иммунитета. «360» собрал главное из выступления.

Новые правила получения QR-кодов

C 1 января 2022 года вступит в действие новое правило выдачи россиянам QR-кодов. Людям с положительными результатами ПЦР-тестов, не сообщавшим о заражении SARS-CoV-2, нужно будет сдать тест на антитела к коронавирусу и так получить сертификат.

«Ни о каких ограничениях прав граждан в данном законопроекте речи не идет. Речь идет о порядке оказания услуг, когда идет сильный эпидемиологический подъем и при этом надо сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем и, помимо всего прочего, добиться снижения заболеваемости», — процитировал Татьяну Голикову сайт kр.ru.

Получить сертификат, сдав тест на антитела, также смогут те, кто привился иностранными вакцинами или за рубежом.

Медотводы

Россияне, которые не могут делать прививку от коронавируса по медицинским показаниям, также будут допускаться в общественные места. Для этого нужно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

Сейчас разрабатывается перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Он будет представлен и разослан в регионы уже в декабре.

«В настоящее время правительством поручено Министерству здравоохранения совместно с главными внештатными специалистами по соответствующим заболеваниям проработать перечень противопоказаний и представить его в правительство для того, чтобы мы имели возможность на него посмотреть и принять вместе все согласованное решение», — сказала Голикова.

Коллективный иммунитет

Уровень коллективного иммунитета в России на сегодняшний день составляет 55,8%. Самые высокие показатели в Севастополе — 80%, более 70% — на Чукотке, в Карелии и Туве, Санкт-Петербурге, Московской области и Москве.

Обе фазы вакцинации прошли 68,8 миллиона россиян, одну дозу вакцины получили 75,5 миллиона человек.

В 2022 году на борьбу с коронавирусом уже запланировано потратить 772 миллиарда рублей.

Статистика заболеваемости в России

За последние сутки в России выявили 29 558 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. У 2328 человек не было симптомов COVID-19. От вируса погиб 1121 человек. Таким образом, общее число жертв ковида выросло до 290 604.

В 56 регионах России наблюдается снижение роста заболеваемости. Однако в пяти регионах все еще растет число заболевших. Это Сахалинская область, Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Алтай.

Снижение заболеваемости в данный момент нестабильно, и это вынуждает сохранять достаточно большое количество ковидных коек. В пик последней волны пандемии было развернуто 305 тысяч коек. Сейчас их 212 тысяч. По словам вице-премьера, в 24 регионах РФ больше отмечен рост количества госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии.

Лидирует в антирейтинге Сахалинская область — там статистика выросла в 1,9 раза, в Тульской области — на 30%, в Хабаровском крае — на 25%, в Ленинградской области — на 17%.

Всего в России на данный момент под наблюдением находятся 745 тысяч пациентов с ковидом, более 79% из них получают медпомощь в амбулаторных условиях.