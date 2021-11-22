Без расчета на безопасность других. Психологи объяснили драки из-за QR-кодов в Казани

В Татарстане начали действовать QR-коды для проезда на общественном транспорте. Однако у некоторых жителей новая мера вызвала агрессию. Кондукторы высаживали нарушителей, но иногда сталкивались с грубостью и рукоприкладством. Психологи уверены, что некоторые жители считают это посягательством на свободу, но они при этом не готовы исполнять свои обязанности.

QR-коды на транспорт. День первый

В республике Татарстан с 22 ноября начали действовать QR-коды на проезд в общественном транспорте. Контролеры проверяли пропуска при помощи Кондукторы высадили за день почти 800 человек.

Еще утром в Казани на улице Серова встали трамваи, после того, как пассажир отказался показывать свой QR-код и не покинул салон. По его мнению, кондуктор нарушил закон, и он вызвал полицию. Другие жители также обвиняли кондукторов в ограничительных мерах.

В метро разгорелась похожая ситуация. Пассажиры подземки возмущались, что им приходится демонстрировать QR-коды и устраивали скандалы. Тех, у кого не было пропусков, разворачивали.

Некоторые жители города пытались проехать зайцем. В ходе проверки кондукторам попалась женщина без кода и без справки о медотводе. Как только ее высадили, она зашла в другой автобус, написал сайт Tatar-inform.ru.

Конфликты из-за кодов

День с QR-кодами не обошелся без драк. Пассажир напал на кондуктора автобуса № 31, когда та попросила его показать электронный пропуск. Мужчина ударил женщину и брызнул в лицо из перцового баллончика. После этого водитель выпустил из транспорта пассажиров и заблокировал внутри скандалиста.

Сам же житель Казани пожаловался на избиение водителем автобуса и кондуктором. Он рассказал изданию «Подъем», что воспользовался перцовым баллончиком после того, как кондуктор ударил его по голове. По его словам, после этого кондуктор и водитель скрутили его и стали душить.

В тот же день другой мужчина разбил нос кондуктору. Он попытался проехать по чужому проездному. Женщин попросила отплатить проезд, но пассажир начал грубить ей и ударил, написал сайт Tatar-inform.ru.

Причины бурной реакции

Если в утренние часы автобусы были забиты людьми, то вечером ситуация переменилась. Городской транспорт был полупустой, несмотря на час пик.

Жители Казани к концу дня начали делиться маршрутами в соцсетях и кооперироваться, чтобы подвести других жителей, написал Telegram-канал ВТатарстанеПоймут.

Специалисты объяснили негативную реакцию некоторых жителей Казани на введение QR-кодов. Психолог Александр Кичаев объяснил, что люди видят в появлении новых ограничений наступлений на свою свободу, но при этом забывают о своих обязанностях.

Человек не хочет прививаться, и не хочет предохранять дыхание маской. Он соблюдает права на свободу, но не соблюдает права окружающих и становится источником опасности. Мы много знаем по права, но мало знаем про обязанности, безопасность других в расчет не принимается Александр Кичаев.

Социальный психолог Алексей Рощин объяснил реакцию некоторых жителей Казани тем, что ограничения затронули не абстрактные свободы, а жизненно важный транспорт.

«Эта мера сопровождается гражданским противостоянием. Трудно было бы ожидать, что она не встретит реальных противодействий», — заключил специалист.