Напавшего на казанского кондуктора из-за QR-кода пассажира арестовали и оштрафовали

Пассажира, который напал на кондуктора и распылил ему в лицо перцовый газ из-за QR-кода о вакцинации, отправили за решетку на пять суток. Его также оштрафовали на две тысячи рублей по административной статье за мелкое хулиганство. Об этом рассказал председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.

«Для нас важен этот прецедент. Мы видим, что сотрудники полиции не оставляют данные правонарушения ненаказанными. Это важно и для кондукторов, многие из которых сейчас опасаются за свою жизнь и здоровье», — приводит сайт «Бизнес Online» слова Темлякова.

Этот случай произошел накануне в автобусе № 31 около метро «Альметьево» в Казани. Буйный пассажир ударил кондуктора и распылил перцовый газ из баллончика в ответ на просьбу показать QR-код о вакцинации от коронавируса. Со вчерашнего дня в транспорт Татарстана не пускают непривитых. Это санитарное ограничение вызвало в столице региона в первый день коллапс: кондукторы высадили из автобусов, троллейбусов и трамваев несколько сотен человек, пассажиры начали вести себя агрессивно, а таксисты взвинтили цены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение этой ковидной меры не могло обойтись без проблем на первом этапе.