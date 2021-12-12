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    12 декабря 2021, 19:32

    ВОЗ оценила опасность штамма «омикрон» ниже «дельты»

    ВОЗ: опасность штамма коронавируса «омикрон» ниже штамма «дельта»

    Анатолий Минкин

    Штамм коронавируса «омикрон» менее опасен, чем штамм возбудителя «дельта», но он распространяется намного быстрее. Как сообщило РИА «Новости», об этом говорится в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

    ВОЗ оценила опасность штамма «омикрон» ниже «дельты»

    По последним данным, штамм «омикрон» выявили в 63 странах мира. По предварительным данным, новый вариант возбудителя может стать доминирующим.

    Он распространяется быстрее, чем штамм «дельта», но при этом несет меньшую опасность здоровью. В организации подчеркнули, что данные о свойствах «омикрона» носят предварительный характер.

    «На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против штамма „омикрон“», — говорится в сообщении.

    Проведенные исследования позволяют предположить, что препараты теряют свою эффективность в отношении инфекции и передачи возбудителя.

    Однако последствия заражения позволяют предварительно утверждать, что течение заболевания проходит без симптомов, а также в легкой и средней степени тяжести.

    Накануне ученые Африканского научно-исследовательского института здравоохранения выпустили данные исследования по штамму «омикрон». После изучения образцов плазмы 12 зараженных они выяснили, что уровень антител у привитых вакциной Pfizer падает при заражении в 41 раз.

    Это снижает способность препарата защитить человека от инфекции. Ученые заявили, что выборка достаточно небольшая, но предварительные данные таковы, что повысить иммунитет поможет бустерная доза вакцины.