«Избежать трагических событий». Воробьев призвал обеспечивать безопасность после взрыва в Серпухове

Власти Московской области должны сделать все, чтобы и дальше обеспечивать максимальную безопасность школам и социальным учреждениям региона. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев после взрыва на территории Серпуховского женского монастыря.

«Правоохранительные органы разбираются, в чем причина, мотивы такого преступления. А наша задача — продолжать обеспечивать все меры безопасности, чтобы наши школы и другие социальные учреждения могли избежать таких страшных и трагических событий», — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил, что взрыв произошел в 08:35 на территории Серпуховского женского монастыря. Нападавший взорвал самодельную бомбу.

«Слава богу, он не попал внутрь гимназии, но те, кто находился рядом, пострадали. Это 10 учеников, семь из них госпитализированы. Никому не угрожает опасность жизни, но вместе с тем врачи оказывают всю необходимую помощь», — сказал Воробьев.

Бывший ученик православной гимназии в Серпухове устроил самоподрыв у учебного заведения, которое находится на территории Серпуховского женского монастыря, утром 13 декабря. В результате случившегося пострадали 10 детей, а также он сам.

Сильнее всего пострадал 15-летний подросток, он находится в ожоговом центре в Люберцах. О его состоянии, а также о состоянии других обратившихся за медицинской помощью рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

Всех людей эвакуировали из гимназии, родители забрали детей по домам. На месте работают правоохранительные органы. СК возбудил уголовно дело.