Россияне без QR-кодов стали штурмовать торговые центры. Но ограничения ввели для их же блага
Россияне без QR-кодов стали штурмовать ТЦ в Бурятии, Красноярске и Сызрани
Далеко не все россияне адекватно воспринимают антиковидные ограничения. Жители некоторых регионов стали драться с охранниками и брать торговые центры штурмом. Но QR-коды ввели совсем не для развлечения, а для защиты здоровья людей.
«QR-код — не русское слово»
Требование предъявить QR-код на входе в ТЦ не устроило бурятских пенсионерок. Женщины устроили драку с охранником, которому в итоге пришлось сдаться. После требования показать подтверждение прохождения вакцинации от ковида они заявили, что «QR-код — это не русское слово».
Один из посетителей торгового центра заснял разборки на видео. На кадрах видно, что пенсионерки окружили охранника и громко кричат. При этом не обошлось и без рукоприкладства. Затем появляются кадры с женщиной, которая после словесной перепалки просто обходит охранника, толкает его в спину и проходит внутрь ТЦ.
«Зайти на госуслуги и посмотри»
Буйные жители оказались не только в Бурятии, но и в Красноярске. В ТЦ «Планета» один из посетителей устроил громкий скандал с охранниками. На входе у мужчины потребовали QR-код, которого у него с собой не оказалось. Он эмоционально пытался объяснить охранникам, что его телефон не поддерживает выход в Сеть. Затем посетитель предложил сотрудникам ТЦ самим зайти на портал и убедиться, что он прошел вакцинацию.
«Нет у меня QR-кода! У меня телефон не поддерживает. Какой QR-код тебе нужен? Зайти на госуслуги и посмотри», — кричал мужчина.
В итоге ему так и не удалось пройти к магазинам, сообщила интернет-газета Newslab. Спустя какое-то время мужчина попытался обойти охранников вместе с товарищем, но его поймали и вывели на улицу.
По словам местных жителей, это далеко не первый конфликт, произошедший в городе из-за QR-кодов. Утром 30 октября посетители торгового квартала «На свободном» пытались уговорить охранников пустить их в здание. Люди заверяли, что не знали об ужесточении правил.
Молодежь кричала громче всех
Молодые люди устроили скандал на входе в ТЦ «Народный» в Сызрани. Они также отказались предъявить QR-коды.
«Все реагируют по-разному, потому что кто-то привык к ограничениям, а кому-то это все в новинку. Много таких людей, которые возмущаются. Самый крупный скандал был, когда ругалась молодежь», — рассказала КТВ-ЛУЧ охранник Ольга.
Не обошлось без ругани и в ТЦ «Образцовый». Один из посетителей стал требовать у всех охранников удостоверения личности. Как отметил охранник Дмитрий, некоторые люди воспринимают в штыки любые нововведения.
А одна 80-летняя пенсионерка, не понимая, что такое QR-коды, решила, что магазины полностью закрывают, поэтому спрашивала: «Неужели будем голодать?»
Зачем нужен QR-код?
Ранее важность системы QR-кодов объяснял врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Он напоминал, что в этом коде содержится информация о том, что человек полностью привит от ковида или за последние полгода переболел ковидом. То есть это говорит о том, что у человека сформирован иммунитет и он может посещать общественные места.
«В этом истинная цель проходов куда-либо по QR-кодам: не в том, что вакцинированные и переболевшие могут ходить куда угодно, а в том, чтобы не допустить тяжелых случаев заболевания среди тех, кто не имеет иммунной защиты», — пояснял медик «Известиям».
Он отмечал, что ограничения зависят от эпидемической ситуации. Если наблюдаются ухудшения, то QR-коды вводят для входа в ТЦ, если ситуация еще хуже, то затрагивается общественный транспорт.
Как бы ни возмущала людей эта мера, чем больше будет таких ограничений, тем лучше для них же
При посещении общественных мест привитые люди могут подхватить коронавирус, но болезнь он перенес в легкой форме. Для того, кто не провел вакцинацию, последствия могут быть плачевными.