Россияне без QR-кодов стали штурмовать торговые центры. Но ограничения ввели для их же блага

Далеко не все россияне адекватно воспринимают антиковидные ограничения. Жители некоторых регионов стали драться с охранниками и брать торговые центры штурмом. Но QR-коды ввели совсем не для развлечения, а для защиты здоровья людей.

«QR-код — не русское слово»

Требование предъявить QR-код на входе в ТЦ не устроило бурятских пенсионерок. Женщины устроили драку с охранником, которому в итоге пришлось сдаться. После требования показать подтверждение прохождения вакцинации от ковида они заявили, что «QR-код — это не русское слово».

Один из посетителей торгового центра заснял разборки на видео. На кадрах видно, что пенсионерки окружили охранника и громко кричат. При этом не обошлось и без рукоприкладства. Затем появляются кадры с женщиной, которая после словесной перепалки просто обходит охранника, толкает его в спину и проходит внутрь ТЦ.

«Зайти на госуслуги и посмотри»

Буйные жители оказались не только в Бурятии, но и в Красноярске. В ТЦ «Планета» один из посетителей устроил громкий скандал с охранниками. На входе у мужчины потребовали QR-код, которого у него с собой не оказалось. Он эмоционально пытался объяснить охранникам, что его телефон не поддерживает выход в Сеть. Затем посетитель предложил сотрудникам ТЦ самим зайти на портал и убедиться, что он прошел вакцинацию.

«Нет у меня QR-кода! У меня телефон не поддерживает. Какой QR-код тебе нужен? Зайти на госуслуги и посмотри», — кричал мужчина.

Источник фото: vk.com/newslabru

В итоге ему так и не удалось пройти к магазинам, сообщила интернет-газета Newslab. Спустя какое-то время мужчина попытался обойти охранников вместе с товарищем, но его поймали и вывели на улицу.

По словам местных жителей, это далеко не первый конфликт, произошедший в городе из-за QR-кодов. Утром 30 октября посетители торгового квартала «На свободном» пытались уговорить охранников пустить их в здание. Люди заверяли, что не знали об ужесточении правил.

Молодежь кричала громче всех

Молодые люди устроили скандал на входе в ТЦ «Народный» в Сызрани. Они также отказались предъявить QR-коды.

«Все реагируют по-разному, потому что кто-то привык к ограничениям, а кому-то это все в новинку. Много таких людей, которые возмущаются. Самый крупный скандал был, когда ругалась молодежь», — рассказала КТВ-ЛУЧ охранник Ольга.

Не обошлось без ругани и в ТЦ «Образцовый». Один из посетителей стал требовать у всех охранников удостоверения личности. Как отметил охранник Дмитрий, некоторые люди воспринимают в штыки любые нововведения.

А одна 80-летняя пенсионерка, не понимая, что такое QR-коды, решила, что магазины полностью закрывают, поэтому спрашивала: «Неужели будем голодать?» Дмитрий охранник торгового центра

Зачем нужен QR-код?

Ранее важность системы QR-кодов объяснял врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Он напоминал, что в этом коде содержится информация о том, что человек полностью привит от ковида или за последние полгода переболел ковидом. То есть это говорит о том, что у человека сформирован иммунитет и он может посещать общественные места.

«В этом истинная цель проходов куда-либо по QR-кодам: не в том, что вакцинированные и переболевшие могут ходить куда угодно, а в том, чтобы не допустить тяжелых случаев заболевания среди тех, кто не имеет иммунной защиты», — пояснял медик «Известиям».

Источник фото: РИА «Новости»

Он отмечал, что ограничения зависят от эпидемической ситуации. Если наблюдаются ухудшения, то QR-коды вводят для входа в ТЦ, если ситуация еще хуже, то затрагивается общественный транспорт.

Как бы ни возмущала людей эта мера, чем больше будет таких ограничений, тем лучше для них же Андрей Поздняков врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь»

При посещении общественных мест привитые люди могут подхватить коронавирус, но болезнь он перенес в легкой форме. Для того, кто не провел вакцинацию, последствия могут быть плачевными.