Украинка Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, могла прикрывать преступление своей 12-летней дочерью, рассказал источник ТАСС в силовых структурах. По информации собеседника агентства, правоохранители отрабатывают эту версию.

«Вовк могла использовать свою дочь для прикрытия преступления. Прорабатывается версия, что она могла при помощи ребенка подложить взрывное устройство в машину Дугиной», — отметил источник издания.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Машина, в которой она ехала, взорвалась. В понедельник ФСБ сообщила о том, что дело об убийстве раскрыли: предполагаемой исполнительницей является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. Она находилась в России вместе со своей 12-летней дочерью. За журналисткой долгое время наблюдали, злоумышленница снимала квартиру в том же доме.

После совершения преступления Вовк и ее дочь уехали в Эстонию. Россия направит данные о необходимости задержания украинки, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он усомнился, что власти республики задержат Вовк и передадут ее российским властям.