Гражданку Украины Наталью Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, объявят в розыск, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, силовики намерены добиться выдачи подозреваемой России.

«Гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, скрывшаяся в Эстонии после исполнения убийства Дарьи Дугиной, будет объявлена в розыск с целью выдачи», — сообщили изданию.

Ранее ФСБ заявила о раскрытии дела об убийстве Дарьи Дугиной. По версии следствия, за этим стоят украинские спецслужбы. В Центре общественных связей (ЦОС) рассказали, что исполнительницей убийства является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. Она приехала в Россию 23 июля вместе с 12-летней дочерью. Долгое время она следила за журналисткой, и 20 августа была на фестивале «Традиция» в Подмосковье. После подрыва автомобиля Дугиной Вовк уехала из России через Псковскую область.

Все случилось вечером 20 августа на Можайском шоссе в Московской области. Бомбу во внедорожнике Toyota Land Cruiser активировали дистанционным способом.