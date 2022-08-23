Отец рассказал, где служила убийца Дарьи Дугиной

Подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк служила в ВСУ, но не в батальоне «Азов»*, заявил РИА «Новости» ее отец.

«Она служила не в „Азове“*, в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла», — поделился мужчина.

Вовк уволилась из армии по состоянию здоровья, добавил он. Отец подозреваемой утверждает, что в операции в Донбассе она не участвовала.

Дочь философа Александра Дугина погибла при взрыве в автомобиле вечером 20 августа в Московской области. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. ФСБ выяснила, что к гибели журналистки причастны украинские спецслужбы, а Вовк была исполнителем.

По предварительной информации, за несколько дней до взрыва она была в Прибалтике, откуда связывалась с отцом. Тогда женщина уверяла его, что с ней все хорошо.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс осудил атаку на гражданских лиц в Москве.

* «Азов» — националистический батальон, признан в России террористической организацией и запрещен.