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    23 августа 2022, 09:37

    Прощание с Дарьей Дугиной началось в Москве. Трансляция

    «360» начал трансляцию церемонии прощания с погибшим журналистом Дарьей Дугиной

    Оксана Кириллова

    Началась церемония прощания с журналистом и политологом Дарьей Дугиной. «360» ведет прямую трансляцию.

    Прощание проходит в телецентре «Останкино». Церемония началась в 10:00.

    Дочь философа Александра Дугина погибла вечером 20 августа в Московской области. В ее автомобиле сработало взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно. Девушке было всего 29 лет.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Уже 22 августа ФСБ заявила о раскрытии преступления. По данным ведомства, к гибели Дугиной причастны украинские спецслужбы. Исполнительницей, предположительно, была Наталья Вовк, которая ранее служила в ВСУ. В ФСБ сообщили, что женщина приехала в Россию 23 июля, а после совершения преступления скрылась в Эстонии.