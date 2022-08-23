Прощание с Дарьей Дугиной началось в Москве. Трансляция

Началась церемония прощания с журналистом и политологом Дарьей Дугиной. «360» ведет прямую трансляцию.

Прощание проходит в телецентре «Останкино». Церемония началась в 10:00.

Дочь философа Александра Дугина погибла вечером 20 августа в Московской области. В ее автомобиле сработало взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно. Девушке было всего 29 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Уже 22 августа ФСБ заявила о раскрытии преступления. По данным ведомства, к гибели Дугиной причастны украинские спецслужбы. Исполнительницей, предположительно, была Наталья Вовк, которая ранее служила в ВСУ. В ФСБ сообщили, что женщина приехала в Россию 23 июля, а после совершения преступления скрылась в Эстонии.