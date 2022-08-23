Убийца Дарьи Дугиной звонила своему отцу из Прибалтики

Отец гражданки Украины Натальи Вовк, которую ФСБ подозревает в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, рассказал о звонке дочери. Оказалось, что она связывалась с ним за несколько дней до взрыва машины дочери Александра Дугина, сообщило РИА «Новости».

«Да где-то дня-три четыре назад. Диалог был: „Как дела?“ Она говорит: „Все нормально, все нормально“. Связывалась она по интернету, по Skype. Говорила, что находится вроде в Литве», — поделился мужчина.

Его гражданская супруга подтвердила, что Вовк звонила из прибалтийской страны. На тот момент с ней были дочь и кот.

Журналистка погибла вечером 20 августа в Подмосковье. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. По данным ФСБ, к этому причастны украинские спецслужбы, а Вовк была всего лишь исполнителем.

Женщина с 23 июля находилась в РФ и следила за своей жертвой, снимая жилье недалеко от места жительства Дугиной. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал, что виновные в гибели дочери философа Александра Дугина понесут наказание.