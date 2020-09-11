Анастасия Решетова объявила о расставании с Тимати. Что разбивает звездные семьи в 2020 году?

Анастасия Решетова объявила о разрыве с рэпером Тимати. Модель уверяет, что третьи люди в расставании не замешаны. Однако поклонники винят во всем мать исполнителя Симону Юнусову. И это уже не первый звездный развод за последнее время. Почему в 2020 году разбилось так много известных семей?

Модель Анастасия Решетова сообщила о расставании с рэпером Тимати после шести лет отношений. По ее словам, 2020 год для многих стал проверкой на прочность. И их союз ее не прошел. У пары останется общий сын Ратмир, которому 16 октября исполнится год.

«Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Между нами было многое, и это было прекрасно! Но в этой жизни нет ничего вечного, и все имеет свойство заканчиваться. Во избежание грязных сплетен говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди, и про „бумеранг“ можете тоже забыть», — сообщила Решетова.

В свое время Решетову обвиняли в том, что она «отбила» Тимати у предыдущей пассии — второй вице-мисс России — 2012 Алены Шишковой. В тех отношениях у рэпера родилась дочь Алиса. А сейчас поклонники звездной пары уверены, что к расставанию приложила руку мать Тимати Симона Юнусова.

«Добилась своего, распалась семья. На чужом несчастье счастье не построишь, внука не жалко? Оставила его без отца, подумала: почему Алиса без папы растет, а он должен с папой, бесчувственная женщина», — написала в Instagram Симоны umetalieva0204.

«Ну что, Симона, добились своего? Тимур и Анастасия расстались. Рады?» — добавила tratatatat5.

Другие звездные разводы

Ранее о разводах объявили и другие звездные пары. 22 июня это сделали Гарик Харламов и Кристина Асмус. Поклонники подозревали, что причиной стала весьма откровенная сцена с участием актрисы в фильме «Текст». Но, по ее словам, съемки, самоизоляция или какой-то другой человек в этом не замешаны. Просто отношения изжили себя. Как отмечал комик, несмотря на распад семьи, они с Кристиной разошлись спокойно и сумели остаться друзьями.

В феврале 2020 года также полюбовно расстались актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце. О причине развода они не говорили, но о том, что отношения между артистами испортились, было известно давно. Прилучный злоупотреблял алкоголем и распускал руки. А во время карантина даже выгнал Агату с детьми на улицу.

В мае развелись певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова, Пелагея и хоккеист Иван Телегин, а Полина Гагарина рассталась с фотографом Дмитрием Исхаковым. В сентябре о разводе объявили солист Little Big Илья Прусикин и певица Ирина Смелая. Некоторые поклонники уверены, что разлучницей стала вокалистка группы Софья Таюрская.

Какие-то нехорошие слухи ходили даже вокруг Пугачевой и Галкина. Однако шоумен заявил, что этого сплетники от них не дождутся.

Феминизм и индивидуализация

По мнению звездного семейного психолога Евгения Вольтова, череда разводов с коронавирусом не связана. Основной причиной разводов россиян после карантина стала нехватка денег. Чаще всего разрушались семьи с двумя детьми и доходом до 60 тысяч рублей на всех. Звезды в эту категорию не входят.

«Тенденция к разводам — это тенденция к феминизации у женщин и к индивидуализации свободы у мужчин. Это тенденция, присущая людям с высоким достатком и достаточной популярностью. Все большую популярность приобретает формат свободных отношений, в которых ты верен своему партнеру, но не связан никакими юридическими историями», — пояснил «360» Вольтов.

Какие-то конкретные поводы для расставаний, уверен психолог, в каждом случае свои. В частности, в паре Решетовой с Тимати причина может крыться в «крепком и неугасающем либидо» исполнителя. С его внешностью, социальным статусом и образом жизни Тимати нравится женщинам. Однако Вольтов не исключил, что сообщение о расставании может быть таким же хитрым ходом, как новость о разводе модели Оксаны Самойловой и Джигана.

О нем Оксана объявила сразу после возвращения с супругом из США, где у семьи родился четвертый ребенок. Благодаря «расставанию» Самойлова приобрела новых подписчиков и рекламодателей. Потом помирилась с Джиганом и забрала заявление о разводе из суда.