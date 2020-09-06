Максим Галкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой

Максим Галкин ответил на появившиеся в Сети слухи об их разводе с Аллой Пугачевой. Юморист опубликовал на своей странице в Instagram совместные фото с примадонной российской сцены.

«Не дождетесь, сплетники», — подписал Галкин серию из двух снимков, на которых он запечатлен вместе с Пугачевой. Подписчики и друзья в комментариях к фотографиям поддержали звездную пару.

Пост всего за несколько часов собрал почти полмиллиона отметок «нравится» и более восьми тысяч комментариев.

1 сентября Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей Лизу и Гарри в первый класс. Шоумен поделился с подписчиками видеозаписью с торжественной линейки. Дети звездной пары будут учиться в Первой Московской гимназии — частной школе, расположенной недалеко от их семейного замка. 71-летняя Пугачева появилась на детской линейке в белой мини-юбке, кожаной куртке и кедах.