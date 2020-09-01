Ильич и Смелая решили развестись. Что разлучило любимую пару фанатов Little Big?

Случилось то, чего так опасались фанаты Little Big — фронтмен группы Илья Прусикин и его жена Ирина Смелая сообщили о своем разводе. Пара рассказала своим поклонникам, что это решение они приняли давно и, несмотря на развод, остаются в хороших отношениях. Подробнее об артистах и причине их расставания — в материале «360».

О своем разводе артисты рассказали на своих официальных страницах в Instagram. Супруги подчеркнули, что специально записали видеоролик, чтобы информацию поклонники узнали именно от них.

О том, что в супружеской паре разлад фанаты заподозрили еще весной — они перестали публиковать совместные фотографии. Тогда выяснилось, что Прусикин и Смелая уже не живут вместе.

В чем причина

Некоторые СМИ писали, что причиной разрыва стала измена Прусикина со коллегой из группы Софьей Таюрской. Однако сами артисты это никак не комментировали.

В своем обращении пара рассказала, что это решение они приняли еще в декабре прошлого года. Причиной стали накопившиеся взаимные претензии друг другу. В частности, длительные гастроли Прусикина.

Я постоянно в разъездах, занимают группой, съемками, а Ира постоянно ждала. И мне было плохо от этого и Ире. Отношения на расстоянии — это невозможно Илья Прусикин

Супруги переживали, что их конфликт отразится на их общем ребенке, поэтому приняли решение быть счастливыми по отдельности. Они отметили, что не понимают пары, которые остаются в браке ради детей. Пара подчеркнула, что они остаются друзьями и будут заботиться о сыне вместе.

Знакомство

Фронтмен Littge Big и Ирина Смелая познакомились в 2014 году на презентации новой коллекции питерского бренда «Меч». Они представили друг другу общие друзья. По словам Прусикина, он сразу заметил, что его будущая жена заинтересованно на него смотрит, хотя она и делала вид, что он ей абсолютно не интересен.

В 2016 году пара сыграла свадьбу. В ноябре 2017 года у них появился ребенок — они назвали его Добрыня.

Little Big и Tatarka

Little Big — российская рейв-группа, появившаяся еще в 2013 году. Коллектив именует себя сатирической арт-коллаборацией, которая делает ставку не только на музыку, но и на представление. В 2020 группа должа была представлять Россию на Евровидении, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции конкурс отметили.

В первые же дни видеоклип оставил далеко конкурентов, став самым просматриваемым за всю историю Евровидения клипов. За четыре месяца его посмотрели 147 миллионов раз.

Ирина Смелая тоже ведет певческую деятельность. Она выступает под псевдонимом Tatarka. Свои песни она поет на татарском языке. Помогает ей строить карьеру теперь уже бывший муж.