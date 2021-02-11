Подмосковье ждут рекордные и опасные сугробы. Жителям частных домов стоит подготовиться

Москву и Подмосковье на выходных накроют сильные снегопады. Если для москвичей и жителей окружных центров это не так страшно, так как дорожные службы сами все уберут и почистят, то для владельцев частных домов осадки могут быть серьезной проблемой.

Борьба со стихией

Сильные метели в Московской области начнутся 12 февраля. Синоптики предупредили, что снегопад, который продлится до воскресенья, будет рекордным: выпадет 80% месячной нормы осадков. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елены Волосюк, предыдущий рекорд принадлежит 1973 году, когда количество осадков достигло более семи миллиметров. А в ближайшее время может выпасть минимум 15 миллиметров.

Помимо московского региона, метель придет и в соседние области: Тверскую, Тульскую и Калужскую. По словам руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, Европейскую Россию ждет «морозный армагеддон», который продлится до 19 февраля.

Плотный снег — это всегда опасно: он скапливается на крышах и может внезапно упасть. Кроме того, снег превращает дороги в снежное месиво, создавая опасные ситуации для автомобилистов в виде заносов.

При этом температура будет достаточно низкая — до −15 градусов. Это ниже нормы примерно на 10-11 градусов.

Снег уже дал повод понервничать жителям Подмосковья и местным специальным службам. В среду, 10 февраля, дороги Московской области выехали очищать около трех тысяч машин. Это произошло после мощного снегопада, который накрыл регион в ночь на 10 февраля.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик отметил, что для комфорта водителей и пешеходов власти максимально задействовали все ресурсы. На улицах трудились 15,5 тысячи человек.

Подмосковный министр транспорта призвал водителей временно отказаться от дальних автомобильных поездок из-за сложных погодных условий.

Опасность для пешеходов

Если автомобилисты в меньшей опасности, так как в непогоду поток движется достаточно медленно и разогнаться до опасных скоростей не выйдет (и не захочется, если у вас голова на плечах), то с пешеходами сложнее.

В последнее время в разных городах России участились случаи схода снега и льда с крыш прямо на людей.

Жуткая история произошла в Заринском районе Алтайском крае в понедельник. Там погибли четыре человека во время чистки крыши. Снег сошел со скатной крыши зернохранилища, завалив в общей сложности восемь человек.

Когда они поднялись на кровлю, снег «поехал» вместе с людьми. Самому младшему из бригады было 22 года, а старшему — 59. Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшее смерть более двух человек.

В Барнауле снег упал с крыши и повредил 13 машин и два газопровода, напомнила газета «Известия». В городе никто из людей не пострадал, но это просто удачное стечение обстоятельств.

На днях ЧП случилось в Челябинской области. Там на голову женщины с ребенком упала льдина с крыши. Мать вовремя среагировала и отскочила, схватив ребенка.

В Находке мальчика завалило снегом, который упал с крыши магазина.

В Уфе двух женщин снесло лавиной, которая рухнула с крыши жилого дома. Местные жительницы получили незначительные травмы.

Будьте осторожны

Важно помнить о правилах безопасности в снегопад. Проезжую часть пешеходам необходимо пересекать только по пешеходным переходам. Автомобиль по укатанному снегу иногда получается остановить только за 180 метров. То есть водитель может нажать тормоз в пол, но полностью остановится он только через почти 200 метров.

Прежде чем переходить дорогу, нужно полностью убедиться в безопасности перехода. Задайте себе вопросы: есть ли машины рядом? Видит ли меня водитель? Успеет ли он затормозить? Никогда «слепо» не переходите дорогу. Не всегда все зависит только от водителя. При этом самим автомобилистам лучше отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным.

Будьте начеку. Несмотря на работу специальных служб, могут быть места, которые не успели очистить от снега. Это значит, что есть риск падения с крыши снега или льда.

Также нужно смотреть под ноги, особенно пожилым людям. Гололед образовывается в самых неожиданных местах. Если рядом нет поручней, лучше попросите прохожих помочь пройти по потенциально опасному участку.

Защита частного дома

Жители частного сектора Московской области должны быть аккуратнее. Хотя около них нет высоких домов, снег с которых с огромной скоростью падает на землю и беспощадно прибивает всех, кто внизу, однако падение снега даже с двухэтажного здания может привести к травмам.

Самый простой способ очистить и крышу, и участок — заказать специальные службы. В Московской области есть работники, готовые привести в порядок участок и обезопасить вас и детей от непредсказуемых падений сосулек и снега с крыши.

Услуга платная. Точную стоимость нужно уточнять у специалистов, так как в цену входит несколько факторов: объем осадков, площадь территории, расстояние до точки работ и техника, которую заказчик выберет для уборки. В этой сфере работает правило: чем больше грузоподъемность, тем дороже услуга.

Есть владельцы частных домов, которые любят самостоятельно наводить красоту на своем участке. Если мастера по чистки крыши они наймут, то вот сам участок уберут самостоятельно. Здесь тоже есть свои тонкости. Во-первых, не нужно ждать полного окончания снегопада. Тем более что непогода продлится как минимум три дня.

Во время снегопада нужно периодически выходить из теплого дома и убирать снег с дорожек. Иначе перед владельцем участка предстанет полутораметровый пласт, который придется убирать несколько часов слоями (если, конечно, вы не терминатор, способный поднять лопатой около 100 килограммов — речь идет о кубическом метре свежевыпавшего сухого снега).

Помните о главной хитрости: когда идет снегопад, температура немного повышается, и снег идет уже мокрый. После осадков, температура понижается, то есть мокрый снег замерзает. Он становится тяжелее и превращается в ледяную корку, которую уже придется разбивать.

Допустим, вы все сделали правильно: убирали вовремя снег с дорожек, чистили крышу. Куда всю эту кучу снега деть? Если у вас есть сад, снег отлично приживется в цветниках, около низкорослых кустарников. Снег — отличный теплоизолятор. Есть нюанс: такая польза будет только от пушистого снега, то есть от того, который не превратился в жуткую ледяную корку. Таким снежком можно завалить смородину, крыжовник, барбарис и другие.