Аномальные морозы вернутся в Европейскую Россию

Начиная с понедельника следующей недели и примерно до четверга в центре европейской России ожидается резкое похолодание на 10-15 градусов. На эти выходные прогнозируются 10-12 градусов мороза, но вскоре затоки холодного воздуха вызовут морозы до -20-25 градусов. Местами будет еще холоднее.

Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Это затронет Московский регион, Тверскую область, Калужскую, Тульскую области. Для второй половины февраля — это опять аномальное похолодание», — сказал Варакин. По его словам, «морозный армагеддон» продлится до 19 февраля.

В Москве в ночь на 11 февраля начнется рекордный снегопад, который продлится до воскресенья. Ожидается, что выпадет 80% от месячной нормы осадков.