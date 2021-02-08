Москвичей предупредили о сильных снегопадах и морозах

Синоптики заявили, что в Москву придут рекордные снегопады, а температура воздуха заметно опустится, сообщил сайт «Метеоновости».

По словам специалистов, в городе начнется борьба арктического антициклона и южного циклона. Самым холодным днем зимы станет вторник, 9 февраля. Ожидается, что температура ночью опустится до минус 25 градусов. Днем столбик термометра поднимется до минус 15 градусов. Это ниже нормы примерно на 10-11 градусов, написала «Газета.ru».

В пятницу, 12 февраля, в город придет сильный снег, метель, на дорогах образуются заносы. Осадки будут и в пятницу, за сутки выпадет рекордный объем снега. Также снегопад продолжится в субботу. Метеорологи прогнозируют более половины месячной нормы осадков за несколько дней.