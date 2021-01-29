Лавина снега с крыши морга накрыла двух женщин в Уфе. Видео

«Сход снега произошел с крыши административного здания, расположенного на улице Цветочной, в результате которого получил механические повреждения автомобиль Lada Granta и пострадали две женщины 1963 и 1991 года рождения», — говорится в сообщении.

Медики оперативно доставили пострадавших в больницу. Им оказали медпомощь и отпустили домой, уточнила «Газета.ru». По данным газеты «Известия», причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В соцсетях появилось видео с места происшествия. На нем видно, как снег огромными пластинами неожиданно накрывает все, что находится рядом с учреждением. Под тяжестью снега женщины потеряли равновесие и упали на пол. Одна из них быстро выкарабкалась из образовавшегося сугроба.

Снег сошел с крыши морга, сообщило ИА Nation News. Предположительно, в это время рабочие расчищали крышу. В результате Следственный комитет по региону организовал проверку. Сотрудники опросят пострадавших, очевидцев и работников учреждения, а также установят лица, ответственных за содержание имущества здания.