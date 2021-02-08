Четыре человека погибли при сходе снега с крыши в Алтайском крае

В Алтайском крае в селе Смазнево с крыши зернохранилища сошел снег. Погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В селе Смазнево произошел сход снежного покрова с крыши зернохранилища, в результате чего под завалом оказались восемь человек. Четверо из извлеченных из-под снега погибли», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.

В ведомстве отметили, что состояние одного пострадавшего требовало оказания медицинской помощи. Его вывезли в Заринск. Остальные от госпитализации отказались. Всего из Барнаула были направлены три бригады скорой помощи.

Кроме того, губернатор поручил заместителю председателя правительства края Александру Лукьянову выехать в Заринский район для организации всех неотложных мероприятий по изучению причин произошедшего. Также туда отправился руководитель главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

В конце января с крыши уфимского морга сошел снег. Лавиной накрыло двух женщин, стоявших около крыльца. Пострадавшие отделались травмами.