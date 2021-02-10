Около 3 тысяч специальных машин вышли на чистку Подмосковья от снега

После ночного снегопада дороги и дворы Подмосковья начали чистить три тысячи машин и 17 тысяч человек. В регионе всех коммунальщиков перевели на усиленный режим работы.

Для безопасности и комфорта водителей и пешеходов все ресурсы задействовали максимально. Это отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

На дорогах в Подмосковье сегодня работают свыше двух тысяч рабочих и более 1,4 тысячи единиц техники Алексей Гержик.

За ночь очистили около 15,3 тысячи километров областных дорог. Дополнительно их отработали ото льда.

«А в пятницу мы ожидаем обильный снегопад, поэтому проведем превентивную обработку проезжей части на основных трассах», — подчеркнул Гержик.

И уборка во дворах

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин добавил, что в первую очередь очищают выходы из подъездов, все пешеходные дорожки, ведущие к остановкам общественного транспорта или к социальным объектам.

Для уборки снега днем мы выведем 15,5 тысячи дворников и 1,4 тысячи единиц техники Михаил Хайкин.

За ночь при уборке дворов и общественных пространств от снега и наледи очистили 10,8 миллиона квадратных метров, привели в порядок дорожки и вывезли 2,6 тысячи кубических метров снега.

Уже в ночь на пятницу, 12 февраля, жители московского региона увидят рекордный снегопад. Непогода продлится до воскресенья. Выпадет до 80% от месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 50 сантиметров.