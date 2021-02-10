Мощный снегопад накроет Москву в выходные

Уже в ночь на пятницу в Москву придет рекордный снегопад. Непогода продлится до воскресенья. По данным синоптиков, выпадет до 80% от месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 50 сантиметров. Об этом рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Дело в том, что к Москве с юга начнет подбираться циклон, наталкиваясь на стену морозного воздуха, скорость перемещения этого циклона будет снижаться. <…> Поэтому снегопады нас ждут очень сильные, они не ограничатся одним днем», — сообщила она РИА «Новости».

Волосюк отметила, что этот снегопад станет рекордным. Для 12 февраля суточный рекорд по осадкам принадлежит 1973 году и составляет чуть более семи миллиметров, а в эту пятницу может выпасть минимум 15 миллиметров. В столице высота снежного покрова уже превышает 30 сантиметров.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что пока рано делать прогнозы о том, будет ли весна ранней или поздней. Но быстрого потепления ждать не стоит. Весна в умеренных широтах России, как правило, начинается в конце марта или в начале апреля.